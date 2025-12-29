ua en ru
Главная » Жизнь » Изменения

Водительские права онлайн: в Украине планируют запустить новый формат в 2026 году

Понедельник 29 декабря 2025 19:18
Водительские права онлайн: в Украине планируют запустить новый формат в 2026 году Фото: Экзамен для получения водительского удостоверения (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине планируют ввести онлайн-сдачу теоретического экзамена на водительские права. Инициативу могут реализовать уже в 2026 году, чтобы уменьшить коррупционные риски в системе обучения и сдачи экзаменов.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова в прямом эфире в TikTok.

По его словам, в Украине уже есть технологические решения на базе искусственного интеллекта, которые позволяют контролировать поведение человека во время тестирования - в частности движение глаз, фокус на экране и попытки постороннего вмешательства или использования дипфейков. Это позволяет проводить экзамен дистанционно без потери качества контроля.

Федоров отметил, что государство по умолчанию доверяет гражданам, а качественный цифровой сервис может стать эффективным инструментом борьбы с коррупцией. Для запуска инициативы необходима поддержка Министерства внутренних дел Украины.

Ранее РБК-Украина рассказывало об условиях и правилах сдачи практического экзамена на водительские права в сервисных центрах МВД Украины: где его можно сдавать, стоимость, продолжительность, требования к маршруту, типичные ошибки, из-за которых экзамен не засчитывают, а также когда разрешена повторная попытка.

Также мы писали, как подготовиться к практическому экзамену на водительские права: как выбрать сервисный центр МВД Украины, ознакомиться с маршрутами, записаться на экзамен и какие советы помогут успешно его сдать.

Напомним, в МВД заявили о планах изменить правила сдачи практического экзамена на водительские права. В случае провала предлагают увеличить сроки повторной сдачи - до 10, 20 и 30 дней в зависимости от количества попыток.

