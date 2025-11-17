ua en ru
Украина и NVIDIA запускают проект по созданию отечественного искусственного интеллекта

Понедельник 17 ноября 2025 11:15
Украина и NVIDIA запускают проект по созданию отечественного искусственного интеллекта Украина запускает амбициозный ИИ-проект вместе с NVIDIA (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Украина укрепляет сотрудничество с NVIDIA - мировым лидером в области вычислительной инфраструктуры для ИИ. После запуска проекта AI Factory стороны переходят к следующему этапу - созданию суверенной экосистемы искусственного интеллекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram.

Что известно

По данным Минцифры, сотрудничество позволит Украине использовать передовые технологии NVIDIA для построения устойчивой и независимой AI-инфраструктуры, ориентированной на нужды государственного управления и оборонного сектора.

Основные направления новой инициативы включают:

  • поддержку в создании национальной инфраструктуры на базе технологий NVIDIA
  • развитие образовательных программ и талантов в сфере ШИ
  • запуск совместных исследовательских и R&D-проектов
  • развитие и поддержку стартап-экосистемы.

Первым проектом в рамках партнерства станет разработка Diia AI LLM - суверенной языковой модели, обученной на украинских данных, законодательстве и публичных сервисах. Эта модель станет основой всех AI-решений в экосистеме «Дії»: от интеллектуального помощника на портале до будущего голосового ассистента в мобильном приложении.

Украина получит доступ к технологиям и экспертизе NVIDIA, что позволит ускорить обучение моделей, оптимизировать расходы и создавать конкурентоспособные решения мирового уровня.

В Минцифры отмечают: партнерство с NVIDIA - это ключевой шаг к формированию проактивного, "агентного" государства, которое использует искусственный интеллект для более эффективного предоставления услуг гражданам.

Напомним, что в Украине планируют запуск новых цифровых услуг уже в 2026 году.

Читайте также, как Nvidia стала первой компанией в мире с рыночной капитализацией, превысившей 5 триллионов долларов.

А еще мы писали о том, почему NVIDIA прекращает выпуск своих культовых видеокарт и что известно об окончании целой эпохи в индустрии.

