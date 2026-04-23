Штормовой ветер и "минус" ночью: синоптик предупредила об опасной погоде в Украине 24 апреля

13:20 23.04.2026 Чт
2 мин
Под старыми деревьями и билбордами - лучше быть осторожными
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра местами может быть опасна (фото иллюстративное: Getty Images)

Погоду в Украине в пятницу "идеальной" для апреля не назовешь. С легкой одеждой лучше не спешить, а на улице - быть крайне внимательными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Telegram.

К какой погоде готовиться украинцам в пятницу

Согласно информации эксперта, пятница (24 апреля) в Украине будет ветреной.

"Но осадков станет меньше", - подчеркнула Диденко.

Она уточнила, что дожди завтра "пройдут только в восточных областях".

Между тем ветер северо-западного происхождения будет достигать порывов 7-14, а местами - даже штормовых 15-20 метров в секунду.

"Осторожно под билбордами и старыми деревьями", - посоветовала метеоролог.

Температура воздуха в течение следующих суток остается, по словам Диденко, низкой:

  • ночью +2...+6°С, при прояснениях местами - заморозки;
  • в течение дня - около +6...+12°С.

Исходя из карты, опубликованной Украинским гидрометеорологическим центром, местами температура воздуха днем 24 апреля может подниматься даже до +14°С.

Погода по Украине 24 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

Какую погоду прогнозируют в Киеве

Погода в Киеве в течение 24 апреля ожидается без осадков.

"Но сильный северо-западный ветер", - подчеркнула Диденко.

Она сообщила также, что ближайшей ночью будет "снова холодяка", возможны заморозки.

Между тем днем столбики термометров могут подняться до +8...+9 градусов по Цельсию.

Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице будет даже холоднее предыдущей.

Хотя в дальнейшем вероятны очередные температурные "качели".

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Значительного тепла пока не предвидится, поэтому утешаем себя походами в музеи, в театры, любуемся цветочками... Вспоминаем январские -20 градусов и радуемся вместе нынешним замечательным +8...+11 градусам", - подытожила Диденко.

