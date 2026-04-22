Ночи "ударят" по цветущим деревьям: каким областям Украины ждать заморозков и когда (карта)

16:02 22.04.2026 Ср
2 мин
Апрельский "минус" может быть не только на почве, но и в воздухе
aimg Ирина Костенко
Заморозки в апреле могут наделать вреда (фото иллюстративное: Getty Images)

Весеннее дневное тепло ночью отступает перед опасными заморозками. Синоптики предупреждают, что под ударом холодного воздуха - раннецветущие плодовые деревья во многих регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: От +25 до ледяной крупы и снега: как аномальные "скачки" погоды в апреле повлияли на урожай

В каких областях и когда именно вероятны заморозки

Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных и стихийных метеорологических явлениях, уже в ближайшие сутки ожидаются сильные порывы ветра (со скоростью до 15-20 м/с):

  • ночью - в западных и северных областях;
  • днем - по Украине.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты.

Следующей ночью - 24 апреля - синоптики прогнозируют заморозки:

  • на поверхности почвы (0-5°C) - в большинстве областей (І уровень опасности, желтый);
  • в воздухе (0-3°C) - в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях (II уровень опасности, оранжевый).

Заморозки ночью 24 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отдельное предупреждение на эту дату опубликовали также для жителей Киева и Киевской области.

Так, ночью 24 апреля по Киеву ожидаются заморозки на поверхности почвы (0-2°C) - желтый уровень опасности.

Между тем по Киевской области заморозки вероятны в воздухе (0-3°C) - оранжевый уровень опасности.

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Следующей ночью - 25 апреля - заморозки могут "накрыть" Украину так:

  • в воздухе (0-3°C) - в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях (II уровень опасности, оранжевый);
  • на поверхности почвы (0-5°C) - на остальной территории, кроме запада (І уровень опасности, желтый).

Заморозки ночью 25 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - предупредили украинцев специалисты Укргидрометцентра.

Напомним, ранее мы рассказывали, как изменят погоду в Украине 23 апреля атмосферные фронты (почему ситуация резко ухудшится).

Кроме того, мы показывали, где в Украине насыпало снега посреди апреля.

Читайте также, каким может быть апрель в Украине в целом.

Новости
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Послы стран ЕС согласовали 90 млрд евро для Украины и 20-й пакет санкций против РФ
Аналитика
Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зона риска. Кто в Евросоюзе действительно готов отражать российскую агрессию