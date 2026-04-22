Ночи "ударят" по цветущим деревьям: каким областям Украины ждать заморозков и когда (карта)

Весеннее дневное тепло ночью отступает перед опасными заморозками. Синоптики предупреждают, что под ударом холодного воздуха - раннецветущие плодовые деревья во многих регионах страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Следующей ночью - 25 апреля - заморозки могут "накрыть" Украину так :

Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем по Киевской области заморозки вероятны в воздухе (0-3°C) - оранжевый уровень опасности.

Так, ночью 24 апреля по Киеву ожидаются заморозки на поверхности почвы (0-2°C) - желтый уровень опасности.

Отдельное предупреждение на эту дату опубликовали также для жителей Киева и Киевской области.

Согласно предупреждению УкрГМЦ об опасных и стихийных метеорологических явлениях, уже в ближайшие сутки ожидаются сильные порывы ветра (со скоростью до 15-20 м/с):

