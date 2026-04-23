Почти 170 тысяч тюльпанов: где в Киеве искать лучшие локации для весенних фото

В Киеве начался сезон цветения тюльпанов - в городе уже появляются первые цветы, а в ближайшее время ожидается массовое цветение. Часть луковиц столица получила в подарок от нидерландских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Тюльпаны из Нидерландов

Как отмечают в КГГА, часть цветов высадили из луковиц, переданных компаниями Smit Flowers и Flower Planet при содействии Почетного консульства Украины в Королевстве Нидерланды.

Традиция таких подарков продолжается с 2021 года. Тогда Киев получил 100 тысяч луковиц разных цветов. Прошлой осенью их количество возросло до 165 тысяч - это самый большой объем за все время сотрудничества.

Нидерландские тюльпаны уже высажены на знаковых локациях столицы - в частности на Европейской площади, улица Крещатик, в парк имени Тараса Шевченко, Владимирская горка и возле памятника основателям Киева в Наводницком парке.

Ожидается, что в ближайшее время тюльпаны массово расцветут во всех районах столицы.



В Киеве массово расцветают тюльпаны (фото: Вита Олексишин)

Где посмотреть тюльпаны в Киеве

Цветники с тюльпанами обустроили практически во всех районах города.

Полный перечень локаций с цветением деревьев можно посмотреть по ссылке.