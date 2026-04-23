Почти 170 тысяч тюльпанов: где в Киеве искать лучшие локации для весенних фото
В Киеве начался сезон цветения тюльпанов - в городе уже появляются первые цветы, а в ближайшее время ожидается массовое цветение. Часть луковиц столица получила в подарок от нидерландских компаний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Главное:
- Старт сезона: В Киеве зафиксировано появление первых тюльпанов, а пик массового цветения ожидается в ближайшие дни.
- Международная поддержка: Рекордные 165 тысяч луковиц столица получила в подарок от нидерландских компаний.
- Центральные локации: Цветы уже украшают Крещатик, Европейскую площадь, парк Шевченко и Владимирскую горку.
- Масштабность: Это самый большой объем помощи от партнеров из Нидерландов за все годы сотрудничества, которое продолжается с 2021 года.
- Доступность: Цветники обустроены в каждом районе Киева - от Голосеево до Деснянского района.
Тюльпаны из Нидерландов
Как отмечают в КГГА, часть цветов высадили из луковиц, переданных компаниями Smit Flowers и Flower Planet при содействии Почетного консульства Украины в Королевстве Нидерланды.
Традиция таких подарков продолжается с 2021 года. Тогда Киев получил 100 тысяч луковиц разных цветов. Прошлой осенью их количество возросло до 165 тысяч - это самый большой объем за все время сотрудничества.
Нидерландские тюльпаны уже высажены на знаковых локациях столицы - в частности на Европейской площади, улица Крещатик, в парк имени Тараса Шевченко, Владимирская горка и возле памятника основателям Киева в Наводницком парке.
Ожидается, что в ближайшее время тюльпаны массово расцветут во всех районах столицы.
В Киеве массово расцветают тюльпаны (фото: Вита Олексишин)
Где посмотреть тюльпаны в Киеве
Цветники с тюльпанами обустроили практически во всех районах города.
Полный перечень локаций с цветением деревьев можно посмотреть по ссылке.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что период цветения сакур и магнолий начался в начале апреля. Мы рассказывали, где можно сделать яркие фото.
Также мы писали о том, что во всех районах столицы будут объявлять минуту молчания каждый день в 9:00 через уличные громкоговорители.