Штормовий вітер і "мінус" вночі: синоптик попередила про небезпечну погоду в Україні 24 квітня

Погоду в Україні у п'ятницю "ідеальною" для квітня не назвеш. З легким одягом краще не поспішати, а на вулиці - бути вкрай уважними.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Telegram.
Згідно з інформацією експерта, п'ятниця (24 квітня) в Україні буде вітряною.
"Але опадів поменшає", - наголосила Діденко.
Вона уточнила, що дощі завтра "пройдуть лише у східних областях".
Тим часом вітер північно-західного походження досягатиме поривів 7-14, а місцями - навіть штормових 15-20 метрів за секунду.
"Обережно під білбордами та старими деревами", - порадила метеоролог.
Температура повітря впродовж наступної доби залишається, за словами Діденко, низькою:
Виходячи з карти, опублікованої Українським гідрометеорологічним центром, місцями температура повітря вдень 24 квітня може підніматися навіть до +14°С.
Погода в Києві впродовж 24 квітня очікується без опадів.
"Але сильний північно-західний вітер", - наголосила Діденко.
Вона повідомила також, що найближчої ночі буде "знову холодяка", можливі заморозки.
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись до +8...+9 градусів за Цельсієм.
Виходячи з графіка прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, найближча ніч у столиці буде навіть холоднішою за попередню.
Хоча надалі ймовірні чергові температурні "гойдалки".
"Значного тепла поки що не передбачається, тому втішаємо себе походами у музеї, в театри, милуємося квіточками... Пригадуємо січневі -20 градусів і радіємо разом теперішнім чудовим +8...+11 градусам", - підсумувала Діденко.
