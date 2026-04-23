UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Штормовий вітер і "мінус" вночі: синоптик попередила про небезпечну погоду в Україні 24 квітня

13:20 23.04.2026 Чт
2 хв
Під старими деревами і білбордами - краще бути обережними
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра місцями може бути небезпечна (фото ілюстративне: Getty Images)

Погоду в Україні у п'ятницю "ідеальною" для квітня не назвеш. З легким одягом краще не поспішати, а на вулиці - бути вкрай уважними.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Telegram.

Читайте також: Ночі "вдарять" по квітучих деревах: яким областям України чекати заморозків і коли (карта)

До якої погоди готуватись українцям у п'ятницю

Згідно з інформацією експерта, п'ятниця (24 квітня) в Україні буде вітряною.

"Але опадів поменшає", - наголосила Діденко.

Вона уточнила, що дощі завтра "пройдуть лише у східних областях".

Тим часом вітер північно-західного походження досягатиме поривів 7-14, а місцями - навіть штормових 15-20 метрів за секунду.

"Обережно під білбордами та старими деревами", - порадила метеоролог.

Температура повітря впродовж наступної доби залишається, за словами Діденко, низькою:

  • вночі +2...+6°С, при проясненнях місцями - заморозки;
  • впродовж дня - близько +6...+12°С.

Виходячи з карти, опублікованої Українським гідрометеорологічним центром, місцями температура повітря вдень 24 квітня може підніматися навіть до +14°С.

Погода по Україні 24 квітня (скриншот: meteo.gov.ua)

Яку погоду прогнозують у Києві

Погода в Києві впродовж 24 квітня очікується без опадів.

"Але сильний північно-західний вітер", - наголосила Діденко.

Вона повідомила також, що найближчої ночі буде "знову холодяка", можливі заморозки.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись до +8...+9 градусів за Цельсієм.

Виходячи з графіка прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, найближча ніч у столиці буде навіть холоднішою за попередню.

Хоча надалі ймовірні чергові температурні "гойдалки".

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

"Значного тепла поки що не передбачається, тому втішаємо себе походами у музеї, в театри, милуємося квіточками... Пригадуємо січневі -20 градусів і радіємо разом теперішнім чудовим +8...+11 градусам", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як аномальні "стрибки" погоди на початку квітня могли вплинути на врожай деяких рослин.

Тим часом спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру пояснили, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Читайте також, де у Києві шукати найкращі локації для весняних фото з тюльпанами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніШтормове попередженняНегода в УкраїніЕкологіяПогода в КиєвіНаталка ДиденкоПогода на деньКліматологМетеоролог