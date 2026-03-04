RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Штормовой ветер и дождь с мокрым снегом: в каких областях погода завтра резко изменится

18:52 04.03.2026 Ср
3 мин
Ночью местами может быть коварная гололедица
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине завтра будет в основном неспокойная (фото иллюстративное: Getty Images)

Синоптическая ситуация в Украине обостряется: на смену спокойному мартовскому солнцу приходят ощутимые порывы ветра и локальные осадки. Ближайшей ночью в некоторых областях может быть "слабый минус", а на дорогах - гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Как изменится погода в Украине

По словам эксперта, завтрашний день - 5 марта - будет в Украине ветреным.

Так, местами порывы северо-западного ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

"Закутывайтесь плотнее, можно положить в карман элегантный кирпич", - отметила метеоролог.

Что будет с температурой воздуха

Температура воздуха в течение четверга, согласно информации Диденко, ожидается в среднем около 4-9 градусов тепла.

На юге и западе страны - от 6 до 12 градусов по Цельсию.

На северо-востоке Украины - около 1-4 градусов со знаком плюс.

Где вероятны дождь и мокрый снег

Диденко сообщила, что осадки в виде дождя с мокрым снегом вероятны завтра в таких областях:

  • Полтавская;
  • Черниговская;
  • Харьковская;
  • Луганская.

"На остальной территории Украины завтра без существенных осадков. Но напоминаю, что ветрено", - отметила специалист.

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, согласно информации Диденко, 5 марта также будет ветрено.

"Ветер с северо-запада будет сильным, осторожно", - подчеркнула она.

Осадков при этом не предвидится. Температура воздуха днем - до +5 градусов по Цельсию.

"Лед под ногами, солнышко на щеках, почки готовятся к движению, хочется спать среди дня, сороки и вороны важные, тюльпанов в переходах ежедневно становится больше - весна смелее", - подытожила специалист.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что принесет ближайшая ночь

Тем временем эксперты Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что погоду завтра будет предопределять поле повышенного давления. Поэтому и осадков в четверг в основном не ждут.

"Обратите внимание, что ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях - на дорогах местами гололедица", - предупредили граждан.

Прогноз погоды по Украине на 5 марта от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Укргидрометцентре добавили, что "к нам будет распространяться прохладный воздух с северо-запада со скоростью 7-12 м/с".

Поэтому ночью температура воздуха может быть со "слабым минусом".

Напомним, ранее Наталка Диденко рассказала, что хотя начало марта принесло в Украину по-настоящему теплую весеннюю погоду, уже вскоре в большинстве областей (кроме западных) ожидается "ощутимое похолодание".

Тем временем жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении, а Закарпатья - об угрозе схода лавин.

Читайте также, каким регионам Украины грозит подтопление.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогода в КиевеНаталка ДиденкоПогода на деньМетеоролог