Штормовий вітер і дощ з мокрим снігом: в яких областях погода завтра різко зміниться

Синоптична ситуація в Україні загострюється: на зміну спокійному березневому сонцю приходять відчутні пориви вітру та локальні опади. Найближчої ночі в деяких областях може бути "слабкий мінус", а на дорогах - ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
За словами експерта, завтрашній день - 5 березня - буде в Україні вітряним.
Так, місцями пориви північно-західного вітру можуть досягати швидкості 15-20 метрів за секунду.
"Закутуйтеся щільніше, можна покласти в кишеню елегантну цеглину", - зауважила метеоролог.
Температура повітря впродовж четверга, згідно з інформацією Діденко, очікується в середньому близько 4-9 градусів тепла.
На півдні та заході країни - від 6 до 12 градусів за Цельсієм.
На північному сході України - близько 1-4 градусів зі знаком плюс.
Діденко повідомила, що опади у вигляді дощу з мокрим снігом ймовірні завтра в таких областях:
"На решті території України завтра без істотних опадів. Але нагадую, що вітряно", - зауважила спеціаліст.
У Києві, згідно з інформацією Діденко, 5 березня також буде вітряно.
"Вітер із північного заходу буде сильним, обережно", - наголосила вона.
Опадів при цьому не передбачається. Температура повітря вдень - до +5 градусів за Цельсієм.
"Лід під ногами, сонечко на щоках, бруньки готуються до руху, хочеться спати серед дня, сороки і ворони поважні, тюльпанів у переходах щодня більшає - весна сміливішає", - підсумувала фахівець.
Тим часом експерти Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що погоду завтра зумовлюватиме поле підвищеного тиску. Тому й опадів у четвер в основному не чекають.
"Зверніть увагу, що вночі у північних, Полтавській та Харківській областях - на дорогах місцями ожеледиця", - попередили громадян.
В Укргідрометцентрі додали, що "до нас поширюватиметься прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7-12 м/с".
Тому вночі температура повітря може бути зі "слабким мінусом".
Нагадаємо, раніше Наталка Діденко розповіла, що хоча початок березня приніс в Україну по-справжньому теплу весняну погоду, вже незабаром у більшості областей (крім західних) очікується "відчутне похолодання".
Тим часом мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь, а Закарпаття - про загрозу сходження лавини.
