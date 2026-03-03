ua en ru
Вода в реках поднялась уже на 2,5 метра: каким регионам Украины грозит подтопление

Вторник 03 марта 2026 15:20
UA EN RU
Вода в реках поднялась уже на 2,5 метра: каким регионам Украины грозит подтопление Несколько районов Киева также находятся в зоне риска (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине сложились природные условия для выраженного весеннего половодья. В некоторых населенных пунктах Одесской области уже зафиксировано подтопление домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирины Овчаренко в эфире "Суспільного".

Читайте также: Реки могут выйти из берегов: какая погода будет в Украине завтра и где ждать осадков

Главное:

  • Природные предпосылки: уровень воды в реках поднялся в среднем на 2,5 метра из-за промерзшей почвы и значительных запасов снега.
  • Зоны риска: под угрозой подтоплений Харьковская, Черкасская и Одесская области (в 5 населенных пунктах области уже фиксируют воду в домохозяйствах).
  • Ситуация в Киеве: возможны локальные разливы в парке Наталка, на Гидропарке, Русановских садах и Осокорках.
  • Готовность систем: большие водохранилища Днепра, Днестра и Южного Буга готовы к приему воды, однако критической остается ситуация на малых реках из-за засоренности.

Где ждать "большой воды"

По словам чиновницы, сейчас наиболее показательная ситуация наблюдается в бассейне Северского Донца на Харьковщине, а также в Черкасской и Одесской областях. В частности, в Одесской области в пяти населенных пунктах уже есть частичные подтопления.

В Киеве также возможны локальные разливы воды. Под угрозой оказались пойменные территории, в частности:

  • парк Наталка;
  • Гидропарк;
  • Русановские сады;
  • Осокорки.

Причины и состояние водохранилищ

Овчаренко отметила, что в большинстве речных бассейнов запасы воды в снегу соответствуют или превышают климатическую норму. Ситуацию осложняет промерзший грунт (местами до 70 см), что способствует активному стеку воды во время таяния.

"Большие водохранилища на Днепровском каскаде, Днестре и Южном Буге готовы к приему большой воды", - заверили в ведомстве.

В то же время критической остается ситуация на малых реках. Из-за засоренности и неисправных гидросооружений именно там чаще всего возникают локальные проблемы. Общинам рекомендуют срочно обратить внимание на эти объекты.

Ранее мы писали, что жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении. В зоне опасности находятся несколько населенных пунктов.

Читайте также, какая опасность во время оттепели - неочевидная.

