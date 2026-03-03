Надвигается похолодание: где в Украине завтра еще будет до +15 и когда погода изменится

Начало марта принесло в Украину по-настоящему теплую весеннюю погоду. Однако вскоре все может измениться, ведь вероятно ощутимое похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра будет теплее всего

Согласно информации эксперта, в большинстве областей Украины в течение среды (4 марта) температура воздуха ожидается в среднем около 4-9 градусов тепла.

При этом теплее всего будет в западных областях, где воздух прогреется до 10-15 градусов выше нуля.

На юге тем временем ожидается несколько более сдержанная температура - от 6 до 9 градусов по Цельсию.

Самыми прохладными будут завтра:

Сумская область;

Харьковская область;

Полтавская область.

Там дневная температура ожидается около 2-4 градусов со знаком плюс.

Чего ждать от ветра и что с осадками

Диденко сообщила, что по Украине "начинает разгоняться весенний ветер".

"Завтра - умеренный, порывистый. Послезавтра - уже сильный. Преимущественно западного и северо-западного направления. Шарфы не забывайте на вешалке в коридоре", - добавила метеоролог.

Тем временем небольшой дождь и мокрый снег пройдут завтра на северо-востоке Украины.

Хотя в целом погода 4 марта в большинстве областей Украины ожидается без существенных осадков.

Что будет с погодой в Киеве

"В Киеве на улице приятнее побыть завтра, чем в четверг", - рассказала Диденко.

Она уточнила, что завтра дневная температура воздуха в столице может быть около 6 градусов тепла.

Тогда как в четверг, 5 марта, ожидается хоть и незначительное, но падение значений - до 3-4 градусов по Цельсию.

"Будет ветрено, положите хотя бы малую шапку в карман. Без существенных осадков", - добавила синоптик.

Как может измениться погода позже

В завершение Диденко сообщила, что хотя людям это может и не понравиться, но "с 9-го марта в большинстве областей Украины (кроме западных областей) ожидается ощутимое похолодание".

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

"Мартовские атмосферные волны могут быть контрастными, поэтому теплу радуемся, прогнозы погоды читаем, весну любим и ценим даже с недостатками в виде похолоданий", - подытожила специалист.