На Закарпатье предупредили об угрозе схода лавины: где самый высокий уровень опасности

Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье из-за резкой оттепели. Спасатели ГСЧС установили 3-й уровень опасности 4 и 5 марта, что означает высокую вероятность схода лавин даже при низких нагрузках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram .

Главное: Уровень угрозы: На высокогорье Закарпатья объявлен 3-й (значительный) уровень лавинной опасности из-за резкой оттепели.

На высокогорье Закарпатья объявлен 3-й (значительный) уровень лавинной опасности из-за резкой оттепели. Критические локации: Западная и центральная части высокогорья Закарпатской области.

Западная и центральная части высокогорья Закарпатской области. Ключевая рекомендация: Спасатели призывают воздержаться от походов на высокогорье; снежный покров крайне нестабилен.

Спасатели призывают воздержаться от походов на высокогорье; снежный покров крайне нестабилен. Цифровая защита: Обязательно установите приложение "Спасение в горах" для автоматической передачи координат ГСЧС в случае ЧП.

Где именно опаснее всего

По данным синоптиков, критическая ситуация будет сохраняться 4 и 5 марта. Основной удар стихии ожидается на высокогорье:

Западная часть Закарпатской области;

Центральная часть Закарпатской области.

Из-за повышения температуры снежный покров теряет стабильность, что делает склоны крайне коварными.

Советы для выживания: что иметь в смартфоне

Спасатели отмечают: в такую погоду лучше отложить восхождение. Если же вы уже в пути, ваш главный "цифровой спаситель" - мобильное приложение "Спасение в горах".

Почему это must-have:

Мгновенный сигнал: позволяет отправить SOS одним нажатием.

позволяет отправить SOS одним нажатием. Точные координаты: спасатели получат вашу геолокацию автоматически, даже если вы растерялись.

спасатели получат вашу геолокацию автоматически, даже если вы растерялись. Связьс ГСЧС: прямой канал коммуникации с горными подразделениями.

Что делать, если вы увидели сход лавины

Если стихия застала вас или вы стали свидетелем несчастного случая, действуйте мгновенно:

Немедленно звоните по номеру 101 .

. Запомните точку, где в последний раз видели пострадавшего.

Не пытайтесь самостоятельно выходить на опасные участки без спецснаряжения.

Перед выходом в горы всегда проверяйте обновления лавинного бюллетеня и держите павербанк для смартфона в тепле (ближе к телу), чтобы аккумулятор не разрядился в критический момент.