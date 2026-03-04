На Закарпатье предупредили об угрозе схода лавины: где самый высокий уровень опасности
Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье из-за резкой оттепели. Спасатели ГСЧС установили 3-й уровень опасности 4 и 5 марта, что означает высокую вероятность схода лавин даже при низких нагрузках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.
Главное:
- Уровень угрозы: На высокогорье Закарпатья объявлен 3-й (значительный) уровень лавинной опасности из-за резкой оттепели.
- Критические локации: Западная и центральная части высокогорья Закарпатской области.
- Ключевая рекомендация: Спасатели призывают воздержаться от походов на высокогорье; снежный покров крайне нестабилен.
- Цифровая защита: Обязательно установите приложение "Спасение в горах" для автоматической передачи координат ГСЧС в случае ЧП.
Где именно опаснее всего
По данным синоптиков, критическая ситуация будет сохраняться 4 и 5 марта. Основной удар стихии ожидается на высокогорье:
- Западная часть Закарпатской области;
- Центральная часть Закарпатской области.
Из-за повышения температуры снежный покров теряет стабильность, что делает склоны крайне коварными.
Советы для выживания: что иметь в смартфоне
Спасатели отмечают: в такую погоду лучше отложить восхождение. Если же вы уже в пути, ваш главный "цифровой спаситель" - мобильное приложение "Спасение в горах".
Почему это must-have:
- Мгновенный сигнал: позволяет отправить SOS одним нажатием.
- Точные координаты: спасатели получат вашу геолокацию автоматически, даже если вы растерялись.
- Связьс ГСЧС: прямой канал коммуникации с горными подразделениями.
Что делать, если вы увидели сход лавины
Если стихия застала вас или вы стали свидетелем несчастного случая, действуйте мгновенно:
- Немедленно звоните по номеру 101.
- Запомните точку, где в последний раз видели пострадавшего.
- Не пытайтесь самостоятельно выходить на опасные участки без спецснаряжения.
Перед выходом в горы всегда проверяйте обновления лавинного бюллетеня и держите павербанк для смартфона в тепле (ближе к телу), чтобы аккумулятор не разрядился в критический момент.
