На Закарпатье предупредили об угрозе схода лавины: где самый высокий уровень опасности

16:38 04.03.2026 Ср
2 мин
В ГСЧС назвали приложение, которое поможет спастись в случае чрезвычайного происшествия
aimg Василина Копытко
На Закарпатье предупредили об угрозе схода лавины: где самый высокий уровень опасности В горах объявили 3 уровень опасности (фото: Markiian Lyseiko Ukrinform Future Publishing via GettyImages)

Туристов призывают воздержаться от походов на высокогорье из-за резкой оттепели. Спасатели ГСЧС установили 3-й уровень опасности 4 и 5 марта, что означает высокую вероятность схода лавин даже при низких нагрузках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Telegram.

Читайте также: Вода в реках поднялась уже на 2,5 метра: каким регионам Украины грозит подтопление 03.03.2026 - 08:00

Главное:

  • Уровень угрозы: На высокогорье Закарпатья объявлен 3-й (значительный) уровень лавинной опасности из-за резкой оттепели.
  • Критические локации: Западная и центральная части высокогорья Закарпатской области.
  • Ключевая рекомендация: Спасатели призывают воздержаться от походов на высокогорье; снежный покров крайне нестабилен.
  • Цифровая защита: Обязательно установите приложение "Спасение в горах" для автоматической передачи координат ГСЧС в случае ЧП.

Где именно опаснее всего

По данным синоптиков, критическая ситуация будет сохраняться 4 и 5 марта. Основной удар стихии ожидается на высокогорье:

  • Западная часть Закарпатской области;
  • Центральная часть Закарпатской области.

Из-за повышения температуры снежный покров теряет стабильность, что делает склоны крайне коварными.

Советы для выживания: что иметь в смартфоне

Спасатели отмечают: в такую погоду лучше отложить восхождение. Если же вы уже в пути, ваш главный "цифровой спаситель" - мобильное приложение "Спасение в горах".

Почему это must-have:

  • Мгновенный сигнал: позволяет отправить SOS одним нажатием.
  • Точные координаты: спасатели получат вашу геолокацию автоматически, даже если вы растерялись.
  • Связьс ГСЧС: прямой канал коммуникации с горными подразделениями.

Что делать, если вы увидели сход лавины

Если стихия застала вас или вы стали свидетелем несчастного случая, действуйте мгновенно:

  • Немедленно звоните по номеру 101.
  • Запомните точку, где в последний раз видели пострадавшего.
  • Не пытайтесь самостоятельно выходить на опасные участки без спецснаряжения.

Перед выходом в горы всегда проверяйте обновления лавинного бюллетеня и держите павербанк для смартфона в тепле (ближе к телу), чтобы аккумулятор не разрядился в критический момент.

Читайте также о том, что в начале марта погода в Украине будет местами с небольшими осадками. В некоторых областях прогнозируют опасную ситуацию из-за повышения уровня воды в реках.

Ранее мы писали о том, что делать, если человек провалился под лед.

