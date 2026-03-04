Штормовой ветер и дождь с мокрым снегом: в каких областях погода завтра резко изменится
Синоптическая ситуация в Украине обостряется: на смену спокойному мартовскому солнцу приходят ощутимые порывы ветра и локальные осадки. Ближайшей ночью в некоторых областях может быть "слабый минус", а на дорогах - гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Как изменится погода в Украине
По словам эксперта, завтрашний день - 5 марта - будет в Украине ветреным.
Так, местами порывы северо-западного ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.
"Закутывайтесь плотнее, можно положить в карман элегантный кирпич", - отметила метеоролог.
Что будет с температурой воздуха
Температура воздуха в течение четверга, согласно информации Диденко, ожидается в среднем около 4-9 градусов тепла.
На юге и западе страны - от 6 до 12 градусов по Цельсию.
На северо-востоке Украины - около 1-4 градусов со знаком плюс.
Где вероятны дождь и мокрый снег
Диденко сообщила, что осадки в виде дождя с мокрым снегом вероятны завтра в таких областях:
- Полтавская;
- Черниговская;
- Харьковская;
- Луганская.
"На остальной территории Украины завтра без существенных осадков. Но напоминаю, что ветрено", - отметила специалист.
Чего ждать от погоды в Киеве
В Киеве, согласно информации Диденко, 5 марта также будет ветрено.
"Ветер с северо-запада будет сильным, осторожно", - подчеркнула она.
Осадков при этом не предвидится. Температура воздуха днем - до +5 градусов по Цельсию.
"Лед под ногами, солнышко на щеках, почки готовятся к движению, хочется спать среди дня, сороки и вороны важные, тюльпанов в переходах ежедневно становится больше - весна смелее", - подытожила специалист.
Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
Что принесет ближайшая ночь
Тем временем эксперты Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что погоду завтра будет предопределять поле повышенного давления. Поэтому и осадков в четверг в основном не ждут.
"Обратите внимание, что ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях - на дорогах местами гололедица", - предупредили граждан.
Прогноз погоды по Украине на 5 марта от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В Укргидрометцентре добавили, что "к нам будет распространяться прохладный воздух с северо-запада со скоростью 7-12 м/с".
Поэтому ночью температура воздуха может быть со "слабым минусом".
Напомним, ранее Наталка Диденко рассказала, что хотя начало марта принесло в Украину по-настоящему теплую весеннюю погоду, уже вскоре в большинстве областей (кроме западных) ожидается "ощутимое похолодание".
Тем временем жителей Черниговской области предупредили о весеннем наводнении, а Закарпатья - об угрозе схода лавин.
Читайте также, каким регионам Украины грозит подтопление.