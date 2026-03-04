Штормовой ветер и дождь с мокрым снегом: в каких областях погода завтра резко изменится

Синоптическая ситуация в Украине обостряется: на смену спокойному мартовскому солнцу приходят ощутимые порывы ветра и локальные осадки. Ближайшей ночью в некоторых областях может быть "слабый минус", а на дорогах - гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Как изменится погода в Украине

По словам эксперта, завтрашний день - 5 марта - будет в Украине ветреным.

Так, местами порывы северо-западного ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

"Закутывайтесь плотнее, можно положить в карман элегантный кирпич", - отметила метеоролог.

Что будет с температурой воздуха

Температура воздуха в течение четверга, согласно информации Диденко, ожидается в среднем около 4-9 градусов тепла.

На юге и западе страны - от 6 до 12 градусов по Цельсию.

На северо-востоке Украины - около 1-4 градусов со знаком плюс.

Где вероятны дождь и мокрый снег

Диденко сообщила, что осадки в виде дождя с мокрым снегом вероятны завтра в таких областях:

Полтавская;

Черниговская;

Харьковская;

Луганская.

"На остальной территории Украины завтра без существенных осадков. Но напоминаю, что ветрено", - отметила специалист.

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, согласно информации Диденко, 5 марта также будет ветрено.

"Ветер с северо-запада будет сильным, осторожно", - подчеркнула она.

Осадков при этом не предвидится. Температура воздуха днем - до +5 градусов по Цельсию.

"Лед под ногами, солнышко на щеках, почки готовятся к движению, хочется спать среди дня, сороки и вороны важные, тюльпанов в переходах ежедневно становится больше - весна смелее", - подытожила специалист.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Что принесет ближайшая ночь

Тем временем эксперты Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что погоду завтра будет предопределять поле повышенного давления. Поэтому и осадков в четверг в основном не ждут.

"Обратите внимание, что ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях - на дорогах местами гололедица", - предупредили граждан.

Прогноз погоды по Украине на 5 марта от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Укргидрометцентре добавили, что "к нам будет распространяться прохладный воздух с северо-запада со скоростью 7-12 м/с".

Поэтому ночью температура воздуха может быть со "слабым минусом".