Головна » Життя » Суспільство

Штормовий вітер і дощ з мокрим снігом: в яких областях погода завтра різко зміниться

18:52 04.03.2026 Ср
3 хв
Вночі місцями може бути підступна ожеледиця
aimg Ірина Костенко
Штормовий вітер і дощ з мокрим снігом: в яких областях погода завтра різко зміниться Погода в Україні завтра буде здебільшого неспокійна (фото ілюстративне: Getty Images)

Синоптична ситуація в Україні загострюється: на зміну спокійному березневому сонцю приходять відчутні пориви вітру та локальні опади. Найближчої ночі в деяких областях може бути "слабкий мінус", а на дорогах - ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Читайте також: Березень в Україні буде теплішим за норму, але не всюди: що кажуть синоптики

Як зміниться погода в Україні

За словами експерта, завтрашній день - 5 березня - буде в Україні вітряним.

Так, місцями пориви північно-західного вітру можуть досягати швидкості 15-20 метрів за секунду.

"Закутуйтеся щільніше, можна покласти в кишеню елегантну цеглину", - зауважила метеоролог.

Що буде з температурою повітря

Температура повітря впродовж четверга, згідно з інформацією Діденко, очікується в середньому близько 4-9 градусів тепла.

На півдні та заході країни - від 6 до 12 градусів за Цельсієм.

На північному сході України - близько 1-4 градусів зі знаком плюс.

Де ймовірні дощ і мокрий сніг

Діденко повідомила, що опади у вигляді дощу з мокрим снігом ймовірні завтра в таких областях:

  • Полтавська;
  • Чернігівська;
  • Харківська;
  • Луганська.

"На решті території України завтра без істотних опадів. Але нагадую, що вітряно", - зауважила спеціаліст.

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві, згідно з інформацією Діденко, 5 березня також буде вітряно.

"Вітер із північного заходу буде сильним, обережно", - наголосила вона.

Опадів при цьому не передбачається. Температура повітря вдень - до +5 градусів за Цельсієм.

"Лід під ногами, сонечко на щоках, бруньки готуються до руху, хочеться спати серед дня, сороки і ворони поважні, тюльпанів у переходах щодня більшає - весна сміливішає", - підсумувала фахівець.

Штормовий вітер і дощ з мокрим снігом: в яких областях погода завтра різко змінитьсяПрогноз погоди на завтра від Наталки Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Що принесе найближча ніч

Тим часом експерти Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що погоду завтра зумовлюватиме поле підвищеного тиску. Тому й опадів у четвер в основному не чекають.

"Зверніть увагу, що вночі у північних, Полтавській та Харківській областях - на дорогах місцями ожеледиця", - попередили громадян.

Штормовий вітер і дощ з мокрим снігом: в яких областях погода завтра різко змінитьсяПрогноз погоди по Україні на 5 березня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В Укргідрометцентрі додали, що "до нас поширюватиметься прохолодне повітря з північного заходу зі швидкістю 7-12 м/с".

Тому вночі температура повітря може бути зі "слабким мінусом".

Нагадаємо, раніше Наталка Діденко розповіла, що хоча початок березня приніс в Україну по-справжньому теплу весняну погоду, вже незабаром у більшості областей (крім західних) очікується "відчутне похолодання".

Тим часом мешканців Чернігівської області попередили про весняну повінь, а Закарпаття - про загрозу сходження лавини.

Читайте також, яким регіонам України загрожує підтоплення.

