"Похожи на наркоманов": в МИД ответили на упреки Орбана и Фицо о нефти из России

Украина, Среда 18 февраля 2026 16:41
"Похожи на наркоманов": в МИД ответили на упреки Орбана и Фицо о нефти из России Фото: спикер МИД Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Поведение Венгрии и Словакии, которые шантажом пытаются сохранить транзит российской нефти, похожи на "типичное поведение наркоманов". Они, вопреки политике ЕС, хотят остаться на "российской игле".

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-брифинге для журналистов.

Тихий, комментируя обвинения со стороны Венгрии и Словакии относительно транзита нефти через нефтепровод "Дружба", напомнил, что труба не работает, поскольку ее атаковали россияне.

Венгерская сторона получила сообщение 27 января, в тот день, когда оккупанты атаковали и повредили объект возле Бродов на Львовщине. Поэтому Будапешт не просто врет, но и умалчивает, что прекращение транзита - вина России.

"Почему-то теперь звучат заявления с обвинениями в сторону Украины. Украина находится в постоянном диалоге как с Еврокомиссией, так и с соответствующими органами Венгрии и Словакии по этому вопросу", - сказал он.

Тихий также напомнил, что оккупанты атакуют нефтегазовую инфраструктуру Украины систематически. В 2025 году на объекты НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировали 225 атак, враг использовал 1399 дронов и ракет.

При этом, по его словам, Венгрия и Словакия получили от Европейского союза временные исключения в рамках санкций ЕС на запрет импорта российской трубопроводной нефти.

Будапешт и Братислава имели время "слезть с российской нефтяной иглы". Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и словацкий премьер-министр Роберт Фицо имели и возможности для этого.

"Но, к сожалению, мы не видим не то, что попыток освободиться от зависимости от российской нефти, а наоборот, вопреки политике Европейского Союза видим попытки оставаться на этой игле как можно дольше... Извините, это реально напоминает поведение наркоманов при всем уважении к серьезной проблеме наркомании", - резюмировал Тихий, добавив, что это не оскорбление, а метафора, которая очень подходит Орбану, Фицо и их политике.

Проблемы с "Дружбой" и ультиматум друзей России

Отметим, транзит нефти через "Дружбу" остановился в январе 2026 года из-за теракта России. В МИД Украины сообщали, что проблемы с транзитом начались из-за удара оккупантов по нефтепроводу.

После этого, 16 февраля, Венгрия и Словакия обратились к Хорватии за помощью с импортом именно российской нефти из-за проблем с "Дружбой". Однако глава Минэкономики Хорватии Анте Шушняра заявил, что страна готова помочь, однако только в рамках законодательства ЕС и без нарушений санкций США.

А 18 февраля Орбан и Фицо выдвинули Украине ультиматум. В частности Венгрия прекратила поставки дизельного топлива в Украину. А Словакия уже в который раз начала угрожать прекратить импорт электроэнергии в Украину.

