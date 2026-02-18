Фицо угрожает оставить Украину без света: возможен ли шантаж и при чем тут Орбан

Словакия угрожает прекратить поставки электроэнергии Украине из-за остановки нефтепровода "Дружба". Но причина на самом деле не в этом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality и комментарий энергетического эксперта Владимира Омельченко.

Соответствующее заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

"Если Зеленскому кажется, что это не имеет никакой ценности, что это ему не нужно, то мы можем принять решение и отказаться от сотрудничества в области поставок электроэнергии", - сказал он.

Фицо не имеет полномочий

В комментарии РБК-Украина Омельченко подчеркнул, что у Фицо отсутствуют полномочия для этого.

"Сейчас идет гибридная война такая, которую Россия развязала, чтобы спасти Орбана (премьер Венгрии, - ред.). Орбан там имеет плохой рейтинг сейчас, отстает его партия от оппозиционеров, и поэтому для Путина крайне важно сохранить Орбана на своем посту", - сказал он.

Операция России с "Дружбой"

Эксперт пояснил, что по этой причине российский диктатор провел операцию - РФ атаковала инфраструктуру нефтепровода "Дружба" и транзит на Венгрию и Словакию остановился.

После того Орбан и Фицо заявили, что виновата не Россия, а Украина, что якобы Киев хочет разрушить энергетическую безопасность этих стран.

"То есть это гибридная спецоперация России, которая имеет целью, сначала, значит, сохранить на посту Орбана, и второе - это создать большие трудности для импорта электрической энергии в Украину, потому что это критический, так сказать, импорт, который Россия не способна сломать своими ударами", - отметил Омельченко.

Он подчеркнул, что ни Венгрия, ни Словакия ничего не могут сами сделать. Правительство не имеет права, потому что должно подчиняться правилам Евросоюза.

Угрозы Словакии звучат не впервые

Зимой 2025 года от Словакии уже звучали подобные угрозы относительно импорта электроэнергии в Украину. Как объяснял тогда еще премьер Денис Шмыгаль, у словацкого правительства нет на это никаких полномочий, поскольку решение о поставках в Украину принимает не местный оператор, а Европейская энергетическая сеть (ENTSO-E).