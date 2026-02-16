Венгрия и Словакия попросили союзника Украины качать нефть РФ: что тот ответил

Венгрия и Словакия на фоне проблем с работой трубопровода "Дружба" обратились к Хорватии за помощью с импортом российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто в соцсети X , главу Минэкономики Хорватии Анте Шушняра в соцсети X и Bloomberg .

Запрос Венгрии и Словакии

Сийярто пожаловался, что Украина якобы "по политическим причинам" отказывается восстанавливать транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Поэтому Будапешт и Братислава обратились к Загребу.

"Мы просим Хорватию разрешить транспортировку российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Адрия", поскольку наше исключение из санкций предоставляет возможность импорта российской нефти морским путем в случае нарушения поставок по трубопроводу", - сказал он.

Ответ Хорватии

В ответ на такие просьбы Шуняр написал, что Хорватия готова помочь с решением проблемы поставок нефти в Венгрию и Словакию, но только в рамках законодательства Євросоюза и не нарушая санкций США.

"Никто не должен оставаться без горючего", - добавил хорватский министр.

Стоит заметить, что Хорватия активно помогает Украине в обороне от России. В частности, в октябре Киев и Загреб договорились о совместном производстве оружия.