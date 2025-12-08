Что происходит сейчас в Покровске: в ДШВ рассказали новые детали боев

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте" .

Как рассказал офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер, российские подразделения пытаются продвигаться вглубь города, часто действуя открыто и без маскировки.

"На подступах к самому Покровску россияне могут идти посреди поля, посреди белого дня. Они особо не прячутся, никак не пытаются замаскироваться. Это так дико выглядит, когда они пробуют это делать. Мы их ликвидируем, а за ними идут еще", - сообщил Лефтер.

По его словам, сегодня противнику удалось закрепиться в южных кварталах города. Четкой линии разграничения пока нет, однако условной границей является железная дорога. Северные районы остаются под контролем ВСУ, тогда как южные - находятся в серой зоне и частично под контролем россиян.

Украинские подразделения продолжают работать и в южной части, проводя рейды и зачищая кварталы.

"В южных окраинах россияне сумели больше закрепиться. Мы стараемся не давать им спокойно существовать, но, конечно, там сложнее. Там происходят стрелковые бои, мы проводим рейды и стараемся устраивать засады россиянам", - отметил офицер.

С начала декабря, по словам Лефтера, военные ликвидировали в самом городе около 60 российских солдат и ранили более 40 - это из тех, кого удалось подсчитать, реальные цифры могут быть другими.

Из-за погодных условий - частый туман и дожди - обеим сторонам трудно задействовать дроны, из-за чего часто сложно вести разведку. Пока стоит туман, россияне пытаются перетащить в город тяжелую бронетехнику, но это единичные случаи и украинские войска ее уничтожают. Легкую технику переносят быстрее и прячут.

Что же касается артиллерии, ее россияне установили на юге от города, в соседних населенных пунктах, и периодически обстреливают позиции украинских военных.

При этом в самом Покровске, как отметил Лефтер, продолжают жить люди. Еще в августе их, по информации местных властей, было около тысячи. Сколько сегодня - посчитать невозможно.

"По понятным причинам выяснить, сколько осталось в живых гражданских, нереально. Россияне заходят и на камеры показывают, как они "любят" местных, но, по большому счету, люди в Покровске гибнут от их оружия и от их действий", - рассказал он.