Що відбувається зараз в Покровську: у ДШВ розповіли нові деталі боїв

Як розповів військовий, російські підрозділи намагаються просуватися вглиб міста, часто діючи відкрито й без маскування.

"На підступах до самого Покровська росіяни можуть йти посеред поля, посеред білого дня. Вони особливо не ховаються, ніяк не намагаються замаскуватися. Це так дико виглядає, коли вони пробують це робити. Ми їх ліквідуємо, а за ними йдуть ще", - повідомив Лефтер.

За його словами, сьогодні противнику вдалося закріпитися в південних кварталах міста. Чіткої лінії розмежування наразі немає, однак умовною межею є залізниця. Північні райони залишаються під контролем ЗСУ, тоді як південні - перебувають у сірій зоні та частково під контролем росіян.

Українські підрозділи продовжують працювати і в південній частині, проводячи рейди та зачищаючи квартали.

"У південних околицях росіяни зуміли більше закріпитися. Ми намагаємося не давати їм спокійно існувати, але, звичайно, там складніше. Там відбуваються стрілецькі бої, ми проводимо рейди і намагаємося влаштовувати засідки росіянам", - зазначив офіцер.

З початку грудня, за словами Лефтера, військові ліквідували в самому місті близько 60 російських солдатів і поранили понад 40 - це з тих, кого вдалося підрахувати, реальні цифри можуть бути іншими.

Через погодні умови - частий туман і дощі - обом сторонам важко задіяти дрони, через що часто складно вести розвідку. Поки стоїть туман, росіяни намагаються перетягнути в місто важку бронетехніку, але це поодинокі випадки і українські війська її знищують. Легку техніку переносять швидше і ховають.

Що ж до артилерії, її росіяни встановили на півдні від міста, у сусідніх населених пунктах, і періодично обстрілюють позиції українських військових.

При цьому в самому Покровську, як наголосив Лефтер, продовжують жити люди. Ще в серпні їх, за інформацією місцевої влади, було близько тисячі. Скільки сьогодні - порахувати неможливо.

"Зі зрозумілих причин з'ясувати, скільки залишилося в живих цивільних, нереально. Росіяни заходять і на камери показують, як вони "люблять" місцевих, але, за великим рахунком, люди в Покровську гинуть від їхньої зброї і від їхніх дій", - розповів він.



