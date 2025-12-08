Россияне задействуют резерв, чтобы захватить Покровск и Мирноград, - ДШВ

Для того, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию, россияне с недавних пор привлекли оперативный резерв.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер.

Украинские подразделения, которые находятся на этом участке фронта, говорили об этом еще в конце ноября. К примеру, для подкрепления своих сил военное командование решило забросить на Покровск 76-ю псковскую десантно-штурмовую дивизию - ее фиксировали в 2022 году в Киевской области. "Россияне будут их привлекать, потому что, в принципе, как ни крути, они стачиваются. И если бы им было легко захватить Покровск, они, я думаю, уже бы это сделали. А так, поскольку они застряли в городских боях, соответственно видно, что им не хватает сил. Это их оперативный резерв и они хотят его использовать", - отметил Лефтер.