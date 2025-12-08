Россияне задействуют резерв, чтобы захватить Покровск и Мирноград, - ДШВ
Для того, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию, россияне с недавних пор привлекли оперативный резерв.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер.
Украинские подразделения, которые находятся на этом участке фронта, говорили об этом еще в конце ноября. К примеру, для подкрепления своих сил военное командование решило забросить на Покровск 76-ю псковскую десантно-штурмовую дивизию - ее фиксировали в 2022 году в Киевской области.
"Россияне будут их привлекать, потому что, в принципе, как ни крути, они стачиваются. И если бы им было легко захватить Покровск, они, я думаю, уже бы это сделали. А так, поскольку они застряли в городских боях, соответственно видно, что им не хватает сил. Это их оперативный резерв и они хотят его использовать", - отметил Лефтер.
Бои за Покровск
Напомним, эпицентром боев в Донецкой области уже длительное время остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.
По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
В то же время вчера военные сообщили, что Силы обороны проводят зачистку россиян в городской застройке Покровска.