Сколько военных Россия сконцентрировала на Покровском направлении: ответ эксперта

Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных. Всего на фронте задействовано около 650 тысяч оккупантов.

По словам полковника ВСУ Владислава Селезнева, ноябрь отличается достаточно высоким уровнем интенсивности ведения боевых действий.

Враг имеет территориальные достижения - около 505 квадратных километров захвачено во время боев в течение ноября.

"Львиная доля, 40%, приходится на восток Запорожской области. Что касается динамики, то она абсолютно красноречива. Враг пытается на первом этапе реализовать трек, ради которого начиналось так называемое СВО - это полная оккупация Донбасса", - отмечает он.

Как рассказал эксперт, всего на фронте задействовано около 650 тысяч российских военных, из них на одном Покровском направлении воюют более 140 тысяч, на юге Запорожской области - около 120 тысяч.

По его словам, Кремль продолжает привлекать к войне резервистов, что свидетельствует о том, что запасы могут исчерпываться. Но тяжелое экономическое положение позволяет российскому диктатору Владимиру Путину находить человеческие ресурсы.

Ежемесячно российская армия теряет около 30 тысяч человек - из них 65% непосредственно убиты. Однако давление на Донецкую область продолжается. Россияне всеми силами пытаются захватить Покровск. Не сумев сделать этого до начала переговоров, город начали "захватывать" по российскому ТВ.