Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

В течение суток с 7 по 8 декабря на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. Российские захватчики штурмуют на 11 направлениях, наиболее интенсивно - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера россияне нанесли два ракетных и 67 авиационных ударов, применили шесть ракет и сбросили 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4180 обстрелов, в том числе 85 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6568 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Юрьево Сумской области; Подолы Харьковской области; Орехов Запорожской области.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес шесть авиационных ударов, всего сбросил 17 управляемых авиабомб, и совершил 168 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставки, Торского.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Ямполя, Дроновки и Серебрянки.





На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахматного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Гришино, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Филиал.

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербово, Вороное, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 20 атак россиян в районе населенных пунктов Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе.

На Ореховском направлении враг совершил две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении противник один раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.