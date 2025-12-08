ua en ru
Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

Понедельник 08 декабря 2025 08:31
UA EN RU
Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев Фото: украинские военные на фронте (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

В течение суток с 7 по 8 декабря на фронте зафиксировано 164 боевых столкновения. Российские захватчики штурмуют на 11 направлениях, наиболее интенсивно - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера россияне нанесли два ракетных и 67 авиационных ударов, применили шесть ракет и сбросили 182 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4180 обстрелов, в том числе 85 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6568 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Юрьево Сумской области; Подолы Харьковской области; Орехов Запорожской области.

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес шесть авиационных ударов, всего сбросил 17 управляемых авиабомб, и совершил 168 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районе Волчанска.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Дерилово, Заречное, Мирное и в направлениях Александровки, Ставки, Торского.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника вблизи Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Часового Яра.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка Щербиновка, Клебан-Бык, Яблоновка и в сторону населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Русин Яр, Новопавловка, Софиевка.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 53 штурмовых действия агрессора в направлениях Нового Шахматного, Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Гришино, Мирнограда, Молодецкого, Новопавловки и в районах населенных пунктов Шахово, Новоэкономичное, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное, Филиал.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербово, Вороное, Злагода, Красногорское, Привольное, Сладкое и в сторону Вишневого.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 20 атак россиян в районе населенных пунктов Рыбное, Радостное, Варваровка, Доброполье, Зеленое, Гуляйполе.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении враг совершил две попытки прорвать оборону наших защитников в направлении Новоандреевки и Приморского.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении противник один раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Антоновского моста.

Враг атакует на 11 направлениях, более 160 штурмов за сутки: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генерального штаба, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 810 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, боевую бронированную машину, 10 артиллерийских систем, 530 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, четыре ракеты, 47 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.

Генштаб ВСУ Война в Украине Война России против Украины
