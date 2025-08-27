Что означает вето Навроцкого на помощь украинцам: объяснение посольства

В посольстве отметили, что действующий специальный закон действует до 30 сентября 2025 года. В то же время режим временной защиты для украинцев продлен решением Совета Европейского Союза до 4 марта 2027 года, и он распространяется также на территорию Польши.

В дипломатическом ведомстве отметили, что решение Совета ЕС являются обязательными для всех стран-членов, а их реализация обеспечивается национальным законодательством.

Посольство пообещало внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать сограждан обо всех официальных решениях.

"Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности по изменению правового статуса в Республике Польша. Каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов", - отметили в ведомстве.