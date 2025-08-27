Что означает вето Навроцкого на помощь украинцам: объяснение посольства

Посольство Украины в Польше обнародовало разъяснения относительно вето президента страны Кароля Навроцкого на изменения в специальный закон о помощи украинским беженцам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook посольства.
В посольстве отметили, что действующий специальный закон действует до 30 сентября 2025 года. В то же время режим временной защиты для украинцев продлен решением Совета Европейского Союза до 4 марта 2027 года, и он распространяется также на территорию Польши.
В дипломатическом ведомстве отметили, что решение Совета ЕС являются обязательными для всех стран-членов, а их реализация обеспечивается национальным законодательством.
Посольство пообещало внимательно следить за развитием ситуации и своевременно информировать сограждан обо всех официальных решениях.
"Рекомендуем гражданам Украины воздержаться от поспешных решений, в частности по изменению правового статуса в Республике Польша. Каждая индивидуальная ситуация требует отдельной консультации с юристом для комплексного анализа возможных правовых вариантов", - отметили в ведомстве.
Напомним, 25 августа президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на принятый Сеймом законопроект, который предусматривал социальную поддержку для граждан Украины.
По его словам, программа "800 Плюс" и бесплатные медицинские услуги должны предоставляться только тем украинцам, которые официально работают в Польше.
На следующий день новый законопроект президента Навроцкого подали в парламент Польши.
Кроме того, с 1 июня 2025 года в Польше вступили в силу новые правила программы "800+" для украинцев. Отныне для получения помощи ребенок должен посещать польскую школу или детский сад. Исключение сделано только для тех, кто учится дома.
Министр цифровизации Кшиштоф Гавковский раскритиковал такое решение президента и заявил, что его следствием станет отключение предоставленных Польшей Украине Starlink и услуг по хранению данных в облаке.
В то же время глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий не прогнозирует отключение интернета Starlink в Украине, который финансирует польская сторона.
Тем временем правительство Польши готовит альтернативный законопроект об ограничении помощи украинцам.