Семья и уважение к ВСУ: какие символы заложены в чемпионском халате Усика от Stone Island

Александр Усик выходил на бой с Дюбуа в уникальном халате от итальянского бренда Stone Island, чем привлек особое внимание модных обозревателей. Как выяснилось, за спортивным образом скрывалось нечто большее, чем просто стиль.

РБК-Украина со ссылкой на интервью Усика Hypebeast рассказывает, что означал его спортивный аутфит.

Что известно о халате Усика от Stone Island

Боксер направлялся к рингу в халате, созданном специально для него. Он вышел в сопровождении своей команды, которая была в одинаковых куртках.

С первого взгляда накидка с металлически-серым оттенком выглядит сдержанно. Однако на самом деле она скрывала особые смыслы.

Наряд был изготовлен из фирменной ткани Nylon Metal, которая придает материалу характерный переливающийся блеск.

Поверхность украшал пиксельный принт, дизайн которого был вдохновлен настоящим пиксельным камуфляжем.

Какие смыслы были заложены в халат Усика

У халата была не только эстетическая, но и символическая ценность. По словам боксера, каждый его спортивный наряд - это послание.

"Чаще всего это послание о моей вере, моих ценностях и моей стране - Украине. Так было и на этот раз. Мы со Stone Island долго работали над дизайном и созданием халата, вложили в это много мыслей и усилий. И в итоге получилось именно так, как надо", - поделился он.

Уникальный узор Stone Island состоит из специально созданного пиксельного алфавита, символизирующего имена членов семьи Усика.

Таким образом, на ринг спортсмен вышел с символом поддержки, силы и мотивации родных людей.

Александр Усик в халате Stone Island (фото: Getty images)

Боксер постоянно говорит, что семья для него является одной из главных опор в жизни, а также источником вдохновения.

"Во время тренировочных сборов я долго нахожусь вдали от жены и детей, поэтому мне хотелось, чтобы они были со мной хотя бы символически, когда я выходил в ринг. Это невероятно усиливает боевой дух", - отметил он.

Отдельно Усик отметил, что пиксельный узор является жестом уважения к защитникам Украины, которым он посвятил победу.

"Это люди, которые защищают моих родных. Их поддержка имеет для меня огромное значение. И я знаю, что моя победа значила много и для них. Когда я выходил в ринг, я хотел четко помнить, почему я бьюсь и за кого", - добавил спортсмен.

Александр Усик о символизме своих образов (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Что известно о победе Усика над Дюбуа

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в ночь на 20 июля в Лондоне. Украинец одержал победу в пятом раунде, нокаутировав противника.

Так, Александр завоевал звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Эта победа позволила ему объединить все главные пояса - WBA, WBO, WBC и IBF.