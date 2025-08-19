Что будет, если "Динамо" проиграет "Маккаби": сценарий для украинского гранда

Киевское "Динамо" не сумело преодолеть квалификацию Лиги чемпионов и теперь продолжит выступления в Лиге Европы. Впереди подопечных Александра Шовковского ждет плей-офф против чемпиона Израиля - "Маккаби" Тель-Авив.
Об этом сообщает РБК-Украина.
"Динамо" завершило свой путь в Лиге чемпионов уже на третьем квалификационном раунде. В двухматчевом противостоянии с кипрским "Пафосом" киевляне уступили с общим счетом 0:3. На своем поле команда проиграла 0:1, а в выездном матче на Кипре потерпела поражение 0:2.
Этот результат имел исторические последствия, ведь впервые за 20 лет Украина не будет представлена в групповом этапе Лиги чемпионов.
Последний раз подобное случалось в сезоне-2005/06, когда и "Динамо", и "Шахтер" выбыли из квалификации.
После вылета из Лиги чемпионов "Динамо" продолжает борьбу в Лиге Европы. Для выхода в групповой этап украинскому клубу нужно пройти одного соперника - израильский "Маккаби" Тель-Авив.
"Маккаби" - действующий чемпион Израиля. Команда начала сезон в квалификации Лиги чемпионов, но там уступила кипрскому "Пафосу" (1:1, 0:1).
В Лиге Европы израильтяне уже прошли мальтийский "Хамрун Спартанс" (2:1, 3:1), который"Динамо" выбило из отбора Лиги чемпионов. Поэтому, теперь израильский клуб встретится с киевским.
Из-за военной ситуации в Израиле, "Маккаби" проводит домашние матчи в Сербии на стадионе в городе Бачка-Топола.
Там же 21 августа состоится первая игра противостояния. Ответный матч "Динамо" сыграет 28 августа в Польше, на "Арене Люблин", которая принимает еврокубковые игры киевлян.
Плей-офф против "Маккаби" определит судьбу "Динамо" в еврокубковом сезоне.
А последующих соперников определит жеребьевку, которую УЕФА проведет по завершении плей-офф раундов.
Таким образом, "Динамо" в любом случае обеспечило себе еврокубковую осень.
Однако статус турнира существенно влияет как на спортивный престиж, так и на финансовые поступления от участия.
"Динамо" в последний раз играл в групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2021/22, когда занял третье место в своей группе Лиги чемпионов и опустился во второй по престижности турнир.
В предыдущем же розыгрыше (2023/24) киевляне завершили выступления в отборе еще на ранних стадиях.
Теперь команда Шовковского может вернуться в Лигу Европы и избежать попадания в Лигу конференций, которая хоть и гарантирует участие в евроосени, однако воспринимается как турнир более низкого уровня.
Напомним, что "Шахтер" после поражения от "Панатинаикоса" в Лиге Европы сыграет в плей-офф Лиги конференций против швейцарского "Серветта".
"Полесье", в свою очередь, в решающем раунде квалификации Лиги конференций встретится с итальянской "Фиорентиной".
