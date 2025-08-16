ua en ru
Официально. "Динамо" сыграет с "Маккаби" в Лиге Европы на недружественной территории

Суббота 16 августа 2025 11:34
Официально. "Динамо" сыграет с "Маккаби" в Лиге Европы на недружественной территории
Автор: Андрей Костенко

Первый матч плей-офф раунда Лиги Европы между израильским "Маккаби" из Тель-Авива и киевским "Динамо" состоится на "ТСЦ Арене" в сербском городе Бачка-Топола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу чемпионов Украины.

Сербский выбор "Маккаби"

Из-за политической ситуации в Израиле, "Маккаби" не может принимать соперников у себя дома. Это могло бы уравнять шансы с динамовцами, которые находятся в таком же положении. Но есть проблема.

Дело в том, что домашней ареной на еврокубки израильский клуб выбрал стадион в городе Бачка-Топола, что в не очень дружественной для украинцев Сербии.

Именно здесь команда провела предыдущие домашние матчи - против кипрского "Пафоса" в Лиге чемпионов и мальтийского "Хамрун Спартанс" - в Лиге Европы. В Сербии придется играть и "Динамо".

Первый матч противостояния состоится 21 августа. О времени начала организаторы сообщат позже. В ответном матче киевляне примут соперника на "Арене Люблин" в Польше. Эта игра запланирована на 28 августа.

Как "Маккаби" играл в еврокубках-2025/26

Клуб из Тель-Авива - действующий чемпион Израиля, поэтому еврокубки начинал с квалификации ЛЧ. Но там во втором круге уступил кипрскому "Пафосу" (1:1, 0:1), который впоследствии победил и "Динамо" в третьем раунде отбора.

После этого "Маккаби" опустился в Лигу Европы, где в третьем круге квалификации победил "Хамрун Спартанс" из Мальты (2:1 и 3:1). Напомним, что ранее "Динамо" выбило этот клуб из отбора Лиги чемпионов.

Цена победы

"Динамо" и "Маккаби" уже обеспечили себе участие в осенней части еврокубков. Вопрос лишь - в каком турнире.

Победитель противостояния получит право сыграть в основном турнире Лиги Европы. А проигравший - напрямую попадет в Лигу конференций.

