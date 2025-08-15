Казак Сирко и патриотический лозунг: сборная Украины перед отбором ЧМ-2026 получила уникальный автобус (фото и видео)
Национальная сборная Украины по футболу впервые в истории будет иметь собственный специализированный автобус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Не транспорт, а символ
Дизайн автобуса отражает дух Украины и украшен элементами, которые близки каждому украинцу.
На бортах изображен национальный флаг и казак Сирко - образ, олицетворяющий силу, характер и непоколебимую веру в победу. Рядом размещен лозунг: "Украина превыше всего!"
В УАФ отмечают, что новый автобус - это не только средство передвижения. Его дизайн - символ единства, отражение истории и гордости, которые команда везет с собой на каждый матч.
Довезет ли автобус до ЧМ? (фото: УАФ)
Украина в квалификации ЧМ-2026: что известно
Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали Франция, Исландия и Азербайджан.
Все шесть матчей отбора "сине-желтые" проведут осенью 2025 года. Победитель группы получит прямую путевку на мундиаль, а команда, финиширующая второй, - будет играть в стыковых матчах.
Календарь матчей сборной Украины:
- 1 тур - 05.09.2025: Украина - Франция (21:45)
- 2 тур - 09.09.2025: Азербайджан - Украина (19:00)
- 3 тур - 10.10.2025: Исландия - Украина (21:45)
- 4 тур - 13.10.2025: Украина - Азербайджан (21:45)
- 5 тур - 13.11.2025: Франция - Украина (21:45)
- 6 тур 16.11.2025: Украина - Исландия (19:00)
