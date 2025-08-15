Казак Сирко и патриотический лозунг: сборная Украины перед отбором ЧМ-2026 получила уникальный автобус (фото и видео)

Национальная сборная Украины по футболу впервые в истории будет иметь собственный специализированный автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола .

Не транспорт, а символ

Дизайн автобуса отражает дух Украины и украшен элементами, которые близки каждому украинцу.

На бортах изображен национальный флаг и казак Сирко - образ, олицетворяющий силу, характер и непоколебимую веру в победу. Рядом размещен лозунг: "Украина превыше всего!"

В УАФ отмечают, что новый автобус - это не только средство передвижения. Его дизайн - символ единства, отражение истории и гордости, которые команда везет с собой на каждый матч.

Довезет ли автобус до ЧМ? (фото: УАФ)

Украина в квалификации ЧМ-2026: что известно

Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали Франция, Исландия и Азербайджан.

Все шесть матчей отбора "сине-желтые" проведут осенью 2025 года. Победитель группы получит прямую путевку на мундиаль, а команда, финиширующая второй, - будет играть в стыковых матчах.

Календарь матчей сборной Украины: