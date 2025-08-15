ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Казак Сирко и патриотический лозунг: сборная Украины перед отбором ЧМ-2026 получила уникальный автобус (фото и видео)

Киев, Пятница 15 августа 2025 20:07
UA EN RU
Казак Сирко и патриотический лозунг: сборная Украины перед отбором ЧМ-2026 получила уникальный автобус (фото и видео) Фото: Автобус сборной Украины (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

Национальная сборная Украины по футболу впервые в истории будет иметь собственный специализированный автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Не транспорт, а символ

Дизайн автобуса отражает дух Украины и украшен элементами, которые близки каждому украинцу.

На бортах изображен национальный флаг и казак Сирко - образ, олицетворяющий силу, характер и непоколебимую веру в победу. Рядом размещен лозунг: "Украина превыше всего!"

В УАФ отмечают, что новый автобус - это не только средство передвижения. Его дизайн - символ единства, отражение истории и гордости, которые команда везет с собой на каждый матч.

Казак Сирко и патриотический лозунг: сборная Украины перед отбором ЧМ-2026 получила уникальный автобус (фото и видео)

Казак Сирко и патриотический лозунг: сборная Украины перед отбором ЧМ-2026 получила уникальный автобус (фото и видео)

Казак Сирко и патриотический лозунг: сборная Украины перед отбором ЧМ-2026 получила уникальный автобус (фото и видео)

Казак Сирко и патриотический лозунг: сборная Украины перед отбором ЧМ-2026 получила уникальный автобус (фото и видео)

Довезет ли автобус до ЧМ? (фото: УАФ)

Украина в квалификации ЧМ-2026: что известно

Сборная Украины попала в группу D, где ее соперниками стали Франция, Исландия и Азербайджан.

Все шесть матчей отбора "сине-желтые" проведут осенью 2025 года. Победитель группы получит прямую путевку на мундиаль, а команда, финиширующая второй, - будет играть в стыковых матчах.

Календарь матчей сборной Украины:

  • 1 тур - 05.09.2025: Украина - Франция (21:45)
  • 2 тур - 09.09.2025: Азербайджан - Украина (19:00)
  • 3 тур - 10.10.2025: Исландия - Украина (21:45)
  • 4 тур - 13.10.2025: Украина - Азербайджан (21:45)
  • 5 тур - 13.11.2025: Франция - Украина (21:45)
  • 6 тур 16.11.2025: Украина - Исландия (19:00)

Ранее рассказали о старте французской Лиги 1, в которой дебютирует Забарный.

Также читайте о топ-10 самых дорогих трансферов украинцев после перехода Забарного в ПСЖ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат мира
Новости
Трамп сказал, чего хочет от Путина и что "не сделает его довольным"
Трамп сказал, чего хочет от Путина и что "не сделает его довольным"
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия