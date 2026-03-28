"Еще немного": Вэнс сделал заявление о нейтрализации Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты еще немного, но продолжат войну с Ираном, чтобы нейтрализовать эту страну на "очень долгое время".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Президент будет продолжать это делать еще некоторое время, чтобы гарантировать, что после нашего ухода нам не придется повторять это снова в течение очень, очень долгого времени", - сказал Вэнс в подскасте "Шоу Бенни", признав, что военные успехи США не будут вечными.
Он добавил, что Иран угрожает США всеми способами, и Тегеран все еще пытается создать ядерное оружие.
"Нам нужно нейтрализовать их на очень, очень долго время, и в этом заключается цель", - заявил вице-президент США.
Также Вэнс признал рост цен на газ, но подчеркнул, что это лишь краткосрочная перспектива и вскоре стоимость упадет.
"Нас не интересует пребывание в Иране через год или два. Мы занимаемся своими делами. Скоро мы оттуда уйдем, и цены на газ снова снизятся", - резюмировал он.
Напомним, по данным WSJ президент США Дональд Трамп на днях сказал своим соратникам, что хочет избежать затяжной войны с Ираном и надеется положить конфликту в ближайшие недели.
Вчера госсекретарь США Марко Рубио, согласно источникам Axios, заявил на встрече глав МИД G7, что война с Ираном продлиться еще 2-4 недели.
Тем временем США перебросили на Ближний Восток десантный корабль и несколько тысяч морпехов. Также согласно WSJ, Пентагон думает направить в регион еще до 10 тысяч солдат.
В СМИ была информация, что США рассматривают вариант захвата острова Харг. Однако Bloomberg пишет, что у администрации Трампа пока нет планов наземного вторжения в Иран. Вашингтон делает ставку на стратегическое давление без привлечения пехоты.