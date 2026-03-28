"Ще трохи": Венс зробив заяву про нейтралізацію Ірану

"Президент продовжуватиме це робити ще деякий час, щоб гарантувати, що після того, як ми підемо, нам не доведеться повторювати це знову протягом дуже, дуже довгого часу", - сказав Венс у підскасті "Шоу Бенні", визнавши, що військові успіхи США не будуть вічними.

Він додав, що Іран погрожує США всіма способами, і Тегеран все ще намагається створити ядерну зброю.

"Нам потрібно нейтралізувати їх на дуже, дуже довгий час, і в цьому полягає мета", - заявив віцепрезидент США.

Також Венс визнав зростання цін на газ, але наголосив, що це лише короткострокова перспектива і незабаром вартість впаде.

"Нас не цікавить перебування в Ірані через рік або два. Ми займаємося своїми справами. Скоро ми звідти підемо, і ціни на газ знову знизяться", - резюмував він.

Війна на Близькому Сході

Нагадаємо, за даними WSJ президент США Дональд Трамп днями сказав своїм соратникам, що хоче уникнути затяжної війни з Іраном і сподівається покласти край конфлікту в найближчі тижні.