Война с Ираном продлится дольше, чем говорил Трамп. Рубио предупредил союзников, - Axios

20:15 27.03.2026 Пт
2 мин
Рубио озвучил сроки окончания войны с Ираном
aimg Сергей Козачук
Война с Ираном продлится дольше, чем говорил Трамп. Рубио предупредил союзников, - Axios Фото: госсекретарь США Марко Рубио (flickr.com.photos.statephotos)

Несмотря на надежду на скорую развязку, боевые действия между США и Ираном затянутся еще минимум на две-четыре недели.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и сообщения в сети X.

Читайте также: Ответ Ирана на мирное предложение США поступит сегодня: что известно

Дипломатический тупик

В начале конфликта президент США Дональд Трамп предполагал, что операция продлится четыре-шесть недель. По словам Рубио, ситуацию критически осложняет отсутствие прямой связи с иранским руководством.

Сейчас диалог ведется только через посредников, поскольку официальные лица в Тегеране фактически "залегли на дно".

Госсекретарь объяснил, что иранские чиновники избегают телефонов, опасаясь, что их вычислят и ликвидируют. Кроме проблем со связью, Вашингтон до сих пор не понимает, кто именно в Иране имеет право принимать финальные решения.

На фоне этой неопределенности в регион прибывают еще тысячи американских военных. Администрация США уже рассматривает варианты, которые предусматривают привлечение наземных подразделений для достижения целей операции.

"Недели, а не месяцы"

Соединенные Штаты пока не видят возможности для мгновенного прекращения огня, хотя и заявляют о решимости завершить кампанию.

"Мы решительно настроены достичь всех своих целей в этой войне", - подчеркнул Рубио во время закрытых переговоров с союзниками.

Позже, во время официального общения с прессой по итогам встречи G7, госсекретарь также подтвердил, что развязка наступит не так быстро, как ожидалось.

Он отметил, что США ожидают, что "этот конфликт закончится через несколько недель".

Что известно о мирном плане Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что стремится избежать затяжной войны и надеется положить конец конфликту уже в ближайшие недели. По данным СМИ, он настаивает на строгом соблюдении ранее объявленных сроков.

В рамках подготовки к диалогу Трамп на 10 дней приостановил удары по энергетическим объектам Ирана. По словам американского лидера, этот шаг был сделан по просьбе Тегерана, а сами переговоры "идут очень хорошо".

Также сегодня, 27 марта, ожидается, что Иран передаст США встречное предложение по мирному урегулированию. Белый дом сейчас находится в ожидании официального сигнала от иранской стороны.

К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
К Поплавскому пришли с обысками: что произошло
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны