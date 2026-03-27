Война с Ираном продлится дольше, чем говорил Трамп. Рубио предупредил союзников, - Axios

Несмотря на надежду на скорую развязку, боевые действия между США и Ираном затянутся еще минимум на две-четыре недели.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios и сообщения в сети X.

Дипломатический тупик

В начале конфликта президент США Дональд Трамп предполагал, что операция продлится четыре-шесть недель. По словам Рубио, ситуацию критически осложняет отсутствие прямой связи с иранским руководством.

Сейчас диалог ведется только через посредников, поскольку официальные лица в Тегеране фактически "залегли на дно".

Госсекретарь объяснил, что иранские чиновники избегают телефонов, опасаясь, что их вычислят и ликвидируют. Кроме проблем со связью, Вашингтон до сих пор не понимает, кто именно в Иране имеет право принимать финальные решения.

На фоне этой неопределенности в регион прибывают еще тысячи американских военных. Администрация США уже рассматривает варианты, которые предусматривают привлечение наземных подразделений для достижения целей операции.

"Недели, а не месяцы"

Соединенные Штаты пока не видят возможности для мгновенного прекращения огня, хотя и заявляют о решимости завершить кампанию.

"Мы решительно настроены достичь всех своих целей в этой войне", - подчеркнул Рубио во время закрытых переговоров с союзниками.

Позже, во время официального общения с прессой по итогам встречи G7, госсекретарь также подтвердил, что развязка наступит не так быстро, как ожидалось.

Он отметил, что США ожидают, что "этот конфликт закончится через несколько недель".