Канада может войти в Совет мира Трампа, но с важным условием

Канада может войти в Совет мира президента США Дональда Трампа, но не готова платить 1 млрд долларов за участие в нем.

Об этом заявил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC .

"Нужно проработать много деталей, но одно ясно: Канада не будет платить, если присоединится к Совету мира", - сказал Шампань на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он также отметил, что важно ознакомиться со всеми деталями структуры, как она будет работать, для чего предназначено финансирование и тому подобное.

"Мы все еще на ранней стадии определения того, каким будет круг полномочий этого совета, как он будет функционировать", - добавил министр финансов Канады.

Отмечается, что государства-члены совета будут ограничены трехлетним сроком полномочий, если они не оплатят миллиард долларов для финансирования деятельности совета и не получат постоянного членства.

"Премьер-министр должен будет принять окончательное решение, когда все факты будут известны и все детали будут согласованы - будет ли это решение в лучших интересах Канады", - подчеркнул Шампань.