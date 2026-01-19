ua en ru
Венгрия вошла в Совет мира США: Орбан подтвердил участие

США, Венгрия, Понедельник 19 января 2026 04:04
Венгрия вошла в Совет мира США: Орбан подтвердил участие Фото: Виктор Орбан (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Венгрия получила приглашение присоединиться к новому международному органу, созданному США для реализации мирного плана, что подчеркивает роль страны в глобальных усилиях по урегулированию конфликтов и мобилизации ресурсов для обеспечения стабильности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Виктора Орбаная в сети Facebook.

Венгрия и участие в Совете мира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил 18 января в Facebook о приглашении президента США Дональда Трампа включить Венгрию в работу нового "Совета мира".

"Усилия Венгрии по достижению мира получают признание. Президент Трамп пригласил нас присоединиться к работе Совета мира как учредителей. Мы, конечно, приняли это почетное приглашение", — написал он.

Министр иностранных дел Венгрии заявил радиостанции Kossuth Radio, что Орбан удовлетворен приглашением и планирует участвовать в работе органа.

Цели и состав Совета мира

Совет мира, инициированный Трампом, создан для реализации 20-пунктового плана по сектору Газа. Он будет осуществлять стратегическое наблюдение, мобилизовать международные ресурсы и обеспечивать подотчетность в переходный период от конфликта к миру и развитию, сообщили в Белом доме.

Кроме Венгрии в состав Совета входят президенты и премьеры других стран, включая Аргентину, Канаду, а также представители США — госсекретарь, спецпосланник, Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр. Главой органа будет Дональд Трамп.

Потенциальное расширение деятельности

Согласно FT, администрация США рассматривает создание отдельного Совета мира для прекращения российско-украинской войны, который может включать НАТО, ЕС, США, Украину и даже Россию.

Это отражает намерение США создать международную платформу для мониторинга и реализации мирных инициатив в разных регионах мира.

Напоминаем, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан активизирует электоральную кампанию перед апрельскими выборами, используя тему войны и финансирования ЕС, объявив 16 января о запуске «национальной петиции», которая выступит в роли неформального референдума против выделения средств европейскими странами для Украины.

Отметим, что пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан вновь использует проверенную тактику, создавая образ внешнего врага для мобилизации поддержки: если ранее объектами критики становились Джордж Сорос, Евросоюз и мигранты, сейчас его мишенью стала Украина.

