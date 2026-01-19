Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Да, президент Путин также получил по дипканалам приглашение войти в состав Совета мира, сейчас мы изучаем все детали этого предложения, надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы", - сказал он.

Что предшествовало

Дональд Трамп пытается реализовать свой план из 20 пунктов по масштабной трансформации Газы, которая серьезно пострадала за два года войны между Израилем и ХАМАС. В четверг, 15 января, он объявил о создании "Совета мира", однако не сообщил, кто в него входит.

В то же время Bloomberg написало, что поскольку ХАМАС до сих пор контролирует почти половину Сектора Газа и отказывается разоружаться, перспективы прочного и процветающего мира остаются неопределенными.

Кроме того, группировка до сих пор не вернула останки последнего заложника, а это является важнейшей частью первого этапа предложения Трампа.

Также Bloomberg сообщило, что государства-члены Совета мира будут занимать свои места сроком до трех лет с возможностью обновления. Это ограничение не будет распространяться на страны, которые в течение первого года внесут более 1 млрд долларов наличными средствами.

В субботу, 17 января, президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Аргентины Хавьер Милей вошли в список мировых лидеров, которых Дональд Трамп пригласил в Совет мира по Сектору Газа.

Вчера, 18 января, венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о приглашении Дональда Трампа включить Венгрию в работу нового Совета мира. По словам министра иностранных дел Венгрии, Орбан доволен приглашением и планирует участвовать в работе органа.