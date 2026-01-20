Стармер откажется от "Совета мира" Трампа: в FT раскрыли причину
Премьер Великобритании Кир Стармер отказался присоединяться к инициированному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира" из-за участия в нем российского диктатора Владимира Путина.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Financial Times (FT).
Британские чиновники отмечают, что участие в инициированном президентом США Дональдом Трампом "Совете мира", который должен заниматься конфликтами в секторе Газа и других геополитических горячих точках, предполагает сотрудничество с Путиным, что неприемлемо для Лондона.
Кроме того, по данным британских чиновников, участие в совете предусматривает членский взнос в размере более миллиарда долларов за постоянное место в совете, а Стармер не планирует тратить деньги налогоплательщиков на участие в органе, где среди членов есть Путин.
Министр иностранных дел Иветт Купер подчеркнула, что Путин "не является человеком мира и не имеет места в организации с таким именем".
Издание отмечает, что британские представители решили воздержаться от участия в "Совете мира" Трампа, опасаясь репутационных рисков и значительных финансовых затрат.
Кстати, Стармер также отказался от поездки на неофициальные встречи в Давосе с Трампом, выбирая фокус на внутренних вопросах. В то же время он не планирует вступать в открытый конфликт с США, опасаясь, что любые торговые санкции против американской экономики нанесут ущерб британской.
Почему Трамп критикует Великобританию
Ранее Трамп обвинил Великобританию в "полной слабости" из-за передачи Маврикию суверенитета над островами Чагос, где расположена американская военная база. По его словам, это создало впечатление, что США и союзники демонстрируют слабость, а Россия и Китай могут воспользоваться ситуацией в будущем.
Кроме того, британское правительство дало "зеленый свет" для создания китайского "суперпосольства" в Лондоне, что ранее критиковали в Вашингтоне. Это позволит Стармеру посетить Пекин на следующей неделе - первый визит британского премьера с 2018 года.
"Совет мира" Трампа
Напомним, 15 января президент США Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира" для контроля над послевоенным управлением Сектором Газа.
Сразу после этого Трамп направил официальные приглашения лидерам стран мира об участии в работе "Совета мира" по Сектору Газа. Среди них - 49 стран и Европейская комиссия.
В воскресенье, 18 января, венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о приглашении Дональда Трампа включить Венгрию в работу нового "Совета мира".
Вчера, 19 января, в РФ сообщили, что Соединенные Штаты пригласили российского диктатора Владимира Путина войти в состав "Совета мира" по Газе.
В тот же день стало известно, что Трамп пригласил войти в "Совет мира" по вопросам Газы и самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко. Уже окончательно известно, что Александр Лукашенко принял предложение Трампа по "Совету мира" и упомянул Украину.
А вот Норвегия не присоединится к "Совету мира" Трампа, поскольку эта инициатива не соответствует принципам ООН.