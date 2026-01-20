Среди них - Украина и РФ. СМИ назвали список приглашенных стран в "Совет мира" Трампа

Президент США Дональд Трамп направил официальные приглашения лидерам стран мира относительно участия в работе "Совета мира" по Сектору Газа. Среди них - 49 стран и Европейская комиссия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Трамп пригласил ряд мировых лидеров присоединиться к его "Совету мира" для Газы, надеясь продвинуть свой 20-пунктный план "по обеспечению прочного мира и восстановления палестинского анклава".

Президент США хочет, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе в четверг, 22 января, несмотря на призывы некоторых из приглашенных пересмотреть условия работы комиссии.

В списке приглашенных пока есть Украина и Россия. Хотя Китай официально не указан в перечне, Пекин подтвердил получение приглашения. Об этом, по данным AFP, заявил представитель МИД КНР.

Полный список приглашенных стран

Как отмечает Bloomberg, список приглашений составлен на основе данных людей, знакомых с этим вопросом, и публикаций в социальных сетях. Не все страны подтвердили получение приглашения, и этот список не является исчерпывающим.

Албания

Аргентина

Австралия

Австрия

Бахрейн

Беларусь

Бразилия

Канада

Кипр

Египет

Европейская комиссия

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Индия

Индонезия

Ирландия

Израиль

Италия

Япония

Иордания

Казахстан

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Оман

Пакистан

Парагвай

Польша

Португалия

Катар

Румыния

Россия

Саудовская Аравия

Сингапур

Словения

Южная Корея

Испания

Швеция

Швейцария

Таиланд

Турция

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

Украина

Узбекистан

Вьетнам

"Совет Мира" Дональда Трампа по Газе

15 января Трамп объявил о создании "Совета мира" для контроля над послевоенным управлением Сектором Газы. Членство в органе рассчитано на три года, однако страны, которые внесут более 1 млрд долларов наличными в течение первого года, смогут занимать свои места бессрочно.

Сейчас приглашение в Совет уже приняли президенты Турции и Аргентины, а также премьер Венгрии.

Кроме того, США пригласили к участию российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Пекин также подтвердил получение приглашения.

В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в инициативе Трампа. По данным источников Bloomberg, в Париже считают, что устав Совета выходит за пределы вопросов Газы и угрожает институциональной структуре ООН.