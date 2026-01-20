ua en ru
В Норвегии отказались от участия в Совете мира Трампа и назвали причину

Осло, Вторник 20 января 2026 17:53
UA EN RU
В Норвегии отказались от участия в Совете мира Трампа и назвали причину Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Норвегия не присоединится к Совету мира президента США Дональда Трампа. Такая инициатива не соответствует принципам ООН.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Aftenposten заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик.

"Совершенно очевидно, что мы не можем быть частью структуры, которая бросает вызов роли ООН и существующему международному праву. Это было бы совершенно невозможно для нас", - сказал Кравик, комментируя возможность участии Норвегии в Совете мира.

По его словам, членство в Совете мира Трампа также невозможно и для ряда других европейских государств, которые ставят ООН и международное право в основу своей внешней политики.

Также чиновник добавил, что был удивлен тем, что у Совета мира был устав, который касался не только долгосрочного мира в Газе.

"Предложение, которое мы получили, - о создании всеобъемлющего органа с довольно широким мандатом на работу по вопросам мира и безопасности, возглавляемого "председателем Трампом", как он упоминается в учредительном документе, - было для нас совершенно неподготовленным", - обратил внимание заместитель главы МИД Норвегии.

Совет мира Трампа

Напомним, что Совет мира Трампа - это международная организация, которая должна заниматься надзором за урегулированием вооруженных конфликтов и восстановлением управления на территориях, пострадавших от войн или находящихся под угрозой нестабильности.

Изначально идея Совета возникла в контексте прекращения войны между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа как временный орган контроля за выполнением мирного соглашения, однако впоследствии была расширена до глобального формата.

Трамп должен стать первым и пожизненным председателем Совета, с правом вето на все решения, контролем над повесткой и финансами, а также правом самостоятельно определять состав участников и своего преемника.

Примечательно, что Трамп уже направил предложение Украине участвовать в Совете мира.

Детальнее о том, зачем американскому лидеру такая инициатива, - в материале РБК-Украина.

