В Норвегии отказались от участия в Совете мира Трампа и назвали причину

Норвегия не присоединится к Совету мира президента США Дональда Трампа. Такая инициатива не соответствует принципам ООН.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Aftenposten заявил заместитель министра иностранных дел Норвегии Андреас Моцфельдт Кравик.

"Совершенно очевидно, что мы не можем быть частью структуры, которая бросает вызов роли ООН и существующему международному праву. Это было бы совершенно невозможно для нас", - сказал Кравик, комментируя возможность участии Норвегии в Совете мира.

По его словам, членство в Совете мира Трампа также невозможно и для ряда других европейских государств, которые ставят ООН и международное право в основу своей внешней политики.

Также чиновник добавил, что был удивлен тем, что у Совета мира был устав, который касался не только долгосрочного мира в Газе.

"Предложение, которое мы получили, - о создании всеобъемлющего органа с довольно широким мандатом на работу по вопросам мира и безопасности, возглавляемого "председателем Трампом", как он упоминается в учредительном документе, - было для нас совершенно неподготовленным", - обратил внимание заместитель главы МИД Норвегии.