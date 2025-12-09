Еще один крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области полностью прекратил работу после ударов украинских ударных беспилотников, которые произошли ночью 5 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников издания, дальнобойные удары сил обороны Украины привели к полной остановке производства на нефтеперерабатывающем заводе в российском городе Сызрань. Его мощность - до 90 тысяч баррелей нефти в сутки.
"Источники сообщили, что дроны поразили установку перегонки сырой нефти CDU-6 завода, которая является основным оборудованием. Оно уже было атаковано дронами в августе и требовало двух недель ремонта. Один из источников сообщил, что эти ремонтные работы могут длиться около месяца", - пишет издание.
По данным издания, Сызранский завод является одним из крупнейших российских НПЗ. Так, в прошлом году завод произвел 800 000 тонн бензина, 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и 700 000 тонн мазута.
Напомним, что в Генеральном штабе ВСУ ранее подтвердили, что в ночь на 5 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области и инфраструктуру морского порта в Краснодарском крае РФ.
Также в ночь на 6 декабря Силы беспилотных систем (СБС) нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.
В ночь на 3 декабря вблизи Воронежа и в Тамбовской области России дроны атаковали нефтебазы. В Краснодарском крае РФ в ночь на 30 ноября дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. В ночь на 29 ноября Силы обороны Украины поразили Афипский НПЗ, а в ночь на 28 ноября - НПЗ в Саратовской области РФ.