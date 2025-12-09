Еще один крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

По данным источников издания, дальнобойные удары сил обороны Украины привели к полной остановке производства на нефтеперерабатывающем заводе в российском городе Сызрань. Его мощность - до 90 тысяч баррелей нефти в сутки.

"Источники сообщили, что дроны поразили установку перегонки сырой нефти CDU-6 завода, которая является основным оборудованием. Оно уже было атаковано дронами в августе и требовало двух недель ремонта. Один из источников сообщил, что эти ремонтные работы могут длиться около месяца", - пишет издание.

По данным издания, Сызранский завод является одним из крупнейших российских НПЗ. Так, в прошлом году завод произвел 800 000 тонн бензина, 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и 700 000 тонн мазута.