Ще один великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

За даними джерел видання, далекобійні удари сил оборони України призвели до повної зупинки виробництва на нафтопереробному заводі в російському місті Сизрань. Його потужність - до 90 тисяч барелів нафти на добу.

"Джерела повідомили, що дрони вразили установку перегонки сирої нафти CDU-6 заводу, яка є основним обладнанням. Воно вже було атаковано дронами у серпні та потребувало двох тижнів ремонту. Одне з джерел повідомило, що ці ремонтні роботи можуть тривати близько місяця", - пише видання.

За даними видання, Сизранський завод є одним з найбільших російських НПЗ. Так, минулого року завод виробив 800 000 тонн бензину, 1,5 мільйона тонн дизельного пального та 700 000 тонн мазуту.