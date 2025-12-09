Ще один великий російський НПЗ повністю зупинився після ударів українських дронів

Сизранський нафтопереробний завод в Саратовській області повністю припинив роботу після ударів українських ударних безпілотників, які сталися вночі 5 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними джерел видання, далекобійні удари сил оборони України призвели до повної зупинки виробництва на нафтопереробному заводі в російському місті Сизрань. Його потужність - до 90 тисяч барелів нафти на добу.
"Джерела повідомили, що дрони вразили установку перегонки сирої нафти CDU-6 заводу, яка є основним обладнанням. Воно вже було атаковано дронами у серпні та потребувало двох тижнів ремонту. Одне з джерел повідомило, що ці ремонтні роботи можуть тривати близько місяця", - пише видання.
За даними видання, Сизранський завод є одним з найбільших російських НПЗ. Так, минулого року завод виробив 800 000 тонн бензину, 1,5 мільйона тонн дизельного пального та 700 000 тонн мазуту.
Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ раніше підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.
Також у ніч на 6 грудня Сили безпілотних систем (СБС) завдали успішного удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.
У ніч на 3 грудня поблизу Воронежа та у Тамбовській області Росії дрони атакували нафтобази. У Краснодарському краї РФ в ніч на 30 листопада дрони атакували Слов'янський нафтопереробний завод. В ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, а в ніч на 28 листопада - НПЗ у Саратовській області РФ.