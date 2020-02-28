ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

Новини » Спорт     28.02.2020 - 14:14
"Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи
Фото: "Шахтар" вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи (shakhtar.com)

Донецька команда зіграє з німецьким клубом

За підсумками жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" дізнався наступного суперника на турнірі. Про це повідомляється в Twitter "гірників".

Підопічні Луїша Каштру зустрінуться з німецьким "Вольфсбургом". Раніше команди ніколи не грали між собою. На груповому етапі нинішньої Ліги Європи "Вольфсбург" двічі переграв бронзового призера УПЛ "Олександрії" - 3:1 і 1:0.

Решта результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Вулверхемптон" (Англія)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Байєр" (Німеччина)
"Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія)
"Зальцбургом"/"Айнтрахт"* - "Базель" (Швейцарія)
ЛАСК (Австрія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

*Поєдинок "Зальцбург" - "Айнтрахт" був перенесений через штормове попередження. У цій зустрічі визначиться останній учасник 1/8 фіналу. У першому матчі німецький клуб виграв з рахунком 4:1.

На попередній стадії турніру "Шахтар" пройшов португальську "Бенфіку". У напруженому поєдинку у відповідь в Лісабоні клуби зіграли внічию - 3:3, в першій грі "гірники" перемогли з рахунком 2:1. Завдяки успіху донецької команди Україна закріпилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 12 березня, а поєдинки у відповідь пройдуть 19 березня. Жеребкування 1/4 та півфіналу пройде 20 березня. Фінальний поєдинок турніру пройде 27 травня в місті Гданськ, Польща.

Тренер "Селтіка" пояснив відсутність Шведа у заявці на Лігу Європи На плей-офф Ліги Європи заявлені 13 гравців збірної України
Новини України ШахтарЛіга Європижеребьевка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся