"Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецька команда зіграє з німецьким клубом
За підсумками жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" дізнався наступного суперника на турнірі. Про це повідомляється в Twitter "гірників".
Підопічні Луїша Каштру зустрінуться з німецьким "Вольфсбургом". Раніше команди ніколи не грали між собою. На груповому етапі нинішньої Ліги Європи "Вольфсбург" двічі переграв бронзового призера УПЛ "Олександрії" - 3:1 і 1:0.
«Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы!— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020
Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный – в Харькове 19-го. pic.twitter.com/YEEfkTjIyr
Решта результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:
"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія)
"Олімпіакос" (Греція) - "Вулверхемптон" (Англія)
"Рейнджерс" (Шотландія) - "Байєр" (Німеччина)
"Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія)
"Зальцбургом"/"Айнтрахт"* - "Базель" (Швейцарія)
ЛАСК (Австрія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)
*Поєдинок "Зальцбург" - "Айнтрахт" був перенесений через штормове попередження. У цій зустрічі визначиться останній учасник 1/8 фіналу. У першому матчі німецький клуб виграв з рахунком 4:1.
На попередній стадії турніру "Шахтар" пройшов португальську "Бенфіку". У напруженому поєдинку у відповідь в Лісабоні клуби зіграли внічию - 3:3, в першій грі "гірники" перемогли з рахунком 2:1. Завдяки успіху донецької команди Україна закріпилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 12 березня, а поєдинки у відповідь пройдуть 19 березня. Жеребкування 1/4 та півфіналу пройде 20 березня. Фінальний поєдинок турніру пройде 27 травня в місті Гданськ, Польща.