"Шахтар" дізнався суперника по 1/8 фіналу Ліги Європи

Фото: "Шахтар" вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи (shakhtar.com)

Донецька команда зіграє з німецьким клубом

За підсумками жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи донецький "Шахтар" дізнався наступного суперника на турнірі. Про це повідомляється в Twitter "гірників".

Підопічні Луїша Каштру зустрінуться з німецьким "Вольфсбургом". Раніше команди ніколи не грали між собою. На груповому етапі нинішньої Ліги Європи "Вольфсбург" двічі переграв бронзового призера УПЛ "Олександрії" - 3:1 і 1:0.

«Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы!



Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный – в Харькове 19-го. pic.twitter.com/YEEfkTjIyr — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020

Решта результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи:

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія)

"Олімпіакос" (Греція) - "Вулверхемптон" (Англія)

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Байєр" (Німеччина)

"Севілья" (Іспанія) - "Рома" (Італія)

"Зальцбургом"/"Айнтрахт"* - "Базель" (Швейцарія)

ЛАСК (Австрія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія)

*Поєдинок "Зальцбург" - "Айнтрахт" був перенесений через штормове попередження. У цій зустрічі визначиться останній учасник 1/8 фіналу. У першому матчі німецький клуб виграв з рахунком 4:1.

На попередній стадії турніру "Шахтар" пройшов португальську "Бенфіку". У напруженому поєдинку у відповідь в Лісабоні клуби зіграли внічию - 3:3, в першій грі "гірники" перемогли з рахунком 2:1. Завдяки успіху донецької команди Україна закріпилася в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 12 березня, а поєдинки у відповідь пройдуть 19 березня. Жеребкування 1/4 та півфіналу пройде 20 березня. Фінальний поєдинок турніру пройде 27 травня в місті Гданськ, Польща.