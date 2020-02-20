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"Шахтар" переміг "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи

Новини » Спорт     20.02.2020 - 21:54
"Шахтар" переміг "Бенфіку" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Фото: "Шахтар" - "Бенфіка" (twitter.com/FCShakhtar)

Два скасованих голи та історичний VAR

Донецький "Шахтар" обіграв лісабонської "Бенфіки" в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на ОСК "Металіст" в Харкові завершився з рахунком 2:1.

Голом на 20 хвилині відзначився півзахисник "гірників" Марлос. Спочатку шотландський арбітр Боббі Медден зарахував забитий м'яч, але переглянувши відеоповтор, скасував взяття воріт. Суддівська бригада вирілиша, що Марлос під час удару Мораеса знаходився в офсайді. Це вперше в матчах плей-офф Ліги Європи система VAR скасувала гол.

Рахунок же в поєдинку був відкритий на 56 хвилині. Автором забитого м'яча став Алан Патрік. Але "Бенфіка" швидко зуміла відігратися. На 65 хвилині гол забив Томаш Тавареш, але арбітр не зарахував його, призначивши пенальті. Тут теж у справу втрутився VAR. 11-метровий реалізував Пицци. Донеччани зуміли вирвати перемогу на 72 хвилині - вперед команду вивів Віктор Коваленко.

Матч-відповідь між командами відбудеться 27 лютого.

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