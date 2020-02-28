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"Шахтар" дізнався можливих суперників у 1/8 фіналу Ліги Європи

Новини » Спорт     28.02.2020 - 08:41
"Шахтар" дізнався можливих суперників у 1/8 фіналу Ліги Європи
Фото: "Шахтар" пройшов "Бенфіку" (shakhtar.com)

Визначилися команди, які подолали етап 1/16 фіналу

Чемпіони України донецький "Шахтар" пройшов португальську "Бенфіку" в 1/16 фіналу Ліги Європи і дізнався можливих суперників на наступній стадії турніру. Про це повідомляється на сайті "гірників".

Донеччани можуть зустрітися абсолютно з будь-якою командою, яка також подолала цю стадію. За результатами зіграних матчів стали відомі 15 з 16. Гра між "РБ Зальцбург" і "Айнтрахтом" перенесена через штормове попередження і пройде вже після жеребкування.

Можливі суперники "Шахтаря":

"Базель" (Швейцарія)
"Байєр" (Німеччина)
"Вольфсбург" (Німеччина)
"Вулверхемптон" (Англія)
"Інтер" (Італія)
"Істанбул Башакшехір" (Туреччина)
"Копенгаген" (Данія)
ЛАСК (Австрія)
"Манчестер Юнайтед" (Англія)
"Олімпіакос" (Греція)
"Рейнджерс" (Шотландія)
"Рома" (Італія)
"Севілья" (Іспанія)
"Хетафе" (Іспанія)

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться сьогодні, 28 лютого. Початок процедури о 14:00 за Києвом.

Донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. Нагадаємо, груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".

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