"Шахтар" дізнався можливих суперників у 1/8 фіналу Ліги Європи

Фото: "Шахтар" пройшов "Бенфіку" (shakhtar.com)

Визначилися команди, які подолали етап 1/16 фіналу

Чемпіони України донецький "Шахтар" пройшов португальську "Бенфіку" в 1/16 фіналу Ліги Європи і дізнався можливих суперників на наступній стадії турніру. Про це повідомляється на сайті "гірників".

Донеччани можуть зустрітися абсолютно з будь-якою командою, яка також подолала цю стадію. За результатами зіграних матчів стали відомі 15 з 16. Гра між "РБ Зальцбург" і "Айнтрахтом" перенесена через штормове попередження і пройде вже після жеребкування.

Можливі суперники "Шахтаря":

"Базель" (Швейцарія)

"Байєр" (Німеччина)

"Вольфсбург" (Німеччина)

"Вулверхемптон" (Англія)

"Інтер" (Італія)

"Істанбул Башакшехір" (Туреччина)

"Копенгаген" (Данія)

ЛАСК (Австрія)

"Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Олімпіакос" (Греція)

"Рейнджерс" (Шотландія)

"Рома" (Італія)

"Севілья" (Іспанія)

"Хетафе" (Іспанія)

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться сьогодні, 28 лютого. Початок процедури о 14:00 за Києвом.

Донецький клуб залишився єдиним представником України в єврокубках сезону 2019/20. Нагадаємо, груповий етап Ліги Європи не змогли подолати київське "Динамо" і бронзовий призер УПЛ "Олександрія".