ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Олександрія" втратила шанс на вихід в плей-офф Ліги Європи

Новини » Спорт     28.11.2019 - 22:01
"Олександрія" втратила шанс на вихід в плей-офф Ліги Європи
Фото: "Олександрія" - "Вольфсбург" (twitter.com/VfL_Wolfsburg)

Українська команда поступилась "Вольфсбургу" у 5 турі групового етапу

Українська "Олександрія" програла німецькому "Вольфсбургу" в матчі 5 туру групового етапу Ліги Європи-2019/20. Поєдинок у Львові на "Арена Львів" завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол в матчі забив нападник "вовків" Ваутер Вегорст з пенальті в компенсований до першого тайму час.

Таким чином, олександрійці втратили шанси на вихід в плей-офф турніру. Команда Володимира Шарана займає останнє місце в групі з трьома очками. "Вольфсбург" має в активі вісім очок і гарантував собі участь в 1/16 фіналу Ліги Європи.

У паралельному матчі "Сент-Етьєн" і "Гент" сильнішого не виявили - 0:0. Бельгійський клуб завдяки цьому рахунку набрав дев'ять пунктів та разом з "Вольфсбургом" вийшов до плей-офф. В останньому турі їм залишилося з'ясувати, хто саме посяде в групі першу позицію.

У заключному турі "Олександрія" в гостях зустрінеться з "Гентом", "Вольфсбург" прийме "Сент-Етьєн".

Раніше п'ять клубів достроково вийшли в плей-офф турніру. Ними стали англійський "Манчестер Юнайтед", каталонський "Еспаньол", іспанська "Севілья", швейцарський "Базель" і шотландський "Селтік".

"Шахтар" у виїзному матчі ЛЧ здобув нічию з "Манчестер Сіті" На матчі Ліги Європи "Мальме" - "Динамо" очікується аншлаг
Новини України Ліга ЄвропиАлександриягрупповой раунд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся