Україна закріпилася у таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки успіху "Шахтаря"

Фото: "Шахтар" вибив португальську команду (shakhtar.com)

Чемпіон УПЛ вибив португальську команду

За підсумками чергових матчів плей-офф єврокубків Україна закріпилася на 10 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляється на сайті організації.

Єдиний представник країни "Шахтар" за нічию з "Бенфікою" додав у скарбничку України ще одне очко. А сама Португалія на стадії 1/16 фіналу втратила відразу всіх чотирьох учасників в Лізі Європи: "Брага" вилетіла від "Рейнджерса", "Порту" від "Байєра", а "Спортинг" від "Істанбула".

Також європредставників вже не залишилося у Бельгії і Нідерландів, які йдуть на 8 і 9 позиціях.

У Туреччині, що йде 11 в списку, останній представник в єврокубках "Істанбул" також як і донецький клуб пройшов в наступний раунд, обігравши в матчі-відповіді 1/16 ЛЄ "Спортинг".

Таблиця коефіцієнтів УЄФА впливає на розподіл путівок через один сезон.

Дев'ята асоціація, за яке ще в теорії бореться Україна, має такі квоти в єврокубках-2021/22: два представника в ЛЧ (один - в груповому раунді, один - в третьому кваліфікаційному) і одного в ЛЄ (в плей-офф раунді).

А ось 10 позиція вже втрачає деякі привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації делегувати свій клуб автоматом в групу Ліги чемпіонів.