"Шахтар" пройшов "Бенфіку" на шляху до 1/8 фіналу Ліги Європи

Фото: "Бенфіка" - "Шахтар" (shakhtar.com)

"Гірники" відігралися з 1:3

Донецький "Шахтар" на виїзді зіграв внічию з лісабонської "Бенфіки" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на "Ештадіу ду Бенфіка" завершився з рахунком 3:3.

Рахунок в матчі на 9 хвилині відкрив гравець португальської команди Піцці ударом з лінії штрафного майданчика. Через три хвилини "Шахтар" відігрався - автоголом відзначився захисник португальців Рубен Діаш. На 36 хвилині "Бенфіка" знову вийшла вперед. Той же Діаш забив "Шахтарю", замкнувши навіс Піцці з кутового.

Третій м'яч португальці забили на 47 хвилині. Рафа Сілва завдав неймовірного удару з-за меж штрафного після грубої помилки Матвієнко і Пятова. Через дві хвилини Степаненко головою переправив м'яч у ворота "Бенфіки" після навісу Тайсона з кутового. Алан Патрік зрівняв рахунок на 71 хвилині, отримавши м'яч після рикошету від суперника.

ДААААА! МЫ – В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ! br />

КАКАЯ ИГРА! 3:3 В ЛИССАБОНЕ И 5:4 ПО СУММЕ ДВУХ МАТЧЕЙ!#БенфикаШахтер @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/xDdQNG388F — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2020

Перший поєдинок завершився перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

Таким чином, донецький клуб за сумою двох матчів пройшов в 1/8 фіналу Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться завтра, 28 лютого.