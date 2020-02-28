"Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Фото: "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы (shakhtar.com)

Донецкая команда сыграет с немецким клубом

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиге Европы донецкий "Шахтер" узнал следующего соперника на турнире. Об этом сообщается в Twitter "горняков".

Подопечные Луиша Каштру встретятся с немецким "Вольфсбургом". Ранее команды никогда не играли между собой. На групповом этапе нынешней Лиги Европы "Вольфсбург" дважды обыграл бронзового призера УПЛ "Александрии" - 3:1 и 1:0.

«Шахтер» встретится с «Вольфсбургом» в 1/8 финала Лиги Европы!



Первый матч проведем на выезде 12 марта, ответный – в Харькове 19-го. pic.twitter.com/YEEfkTjIyr — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2020

Остальные результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)

"Зальцбургом"/"Айнтрахт"* - "Базель" (Швейцария)

ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

*Поединок "Зальцбург" - "Айнтрахт" был перенесен из-за штормового предупреждения. В этой встрече определится последний участник 1/8 финала. В первом матче немецкий клуб выиграл со счетом 4:1.

На предыдущей стадии турнира "Шахтер" прошел португальскую "Бенфику". В напряженном ответном поединке в Лиссабоне клубы сыграли вничью - 3:3, в первой игре "горняки" победили со счетом 2:1. Благодаря успеху донецкой команды Украина закрепилась в таблице коэффициентов УЕФА.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12 марта, а ответные встречи пройдут 19 марта. Жеребьевка 1/4 и полуфинала пройдет 20 марта. Финальный поединок турнира пройдет 27 мая в городе Гданьск, Польша.