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"Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Новости » Спорт     28.02.2020 - 14:14
"Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы
Фото: "Шахтер" вышел в 1/8 финала Лиги Европы (shakhtar.com)

Донецкая команда сыграет с немецким клубом

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиге Европы донецкий "Шахтер" узнал следующего соперника на турнире. Об этом сообщается в Twitter "горняков".

Подопечные Луиша Каштру встретятся с немецким "Вольфсбургом". Ранее команды никогда не играли между собой. На групповом этапе нынешней Лиги Европы "Вольфсбург" дважды обыграл бронзового призера УПЛ "Александрии" - 3:1 и 1:0.

Остальные результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) - "Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Германия)
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)
"Зальцбургом"/"Айнтрахт"* - "Базель" (Швейцария)
ЛАСК (Австрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

*Поединок "Зальцбург" - "Айнтрахт" был перенесен из-за штормового предупреждения. В этой встрече определится последний участник 1/8 финала. В первом матче немецкий клуб выиграл со счетом 4:1.

На предыдущей стадии турнира "Шахтер" прошел португальскую "Бенфику". В напряженном ответном поединке в Лиссабоне клубы сыграли вничью - 3:3, в первой игре "горняки" победили со счетом 2:1. Благодаря успеху донецкой команды Украина закрепилась в таблице коэффициентов УЕФА.

Первые матчи 1/8 финала состоятся 12 марта, а ответные встречи пройдут 19 марта. Жеребьевка 1/4 и полуфинала пройдет 20 марта. Финальный поединок турнира пройдет 27 мая в городе Гданьск, Польша.

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