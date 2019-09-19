ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Олександрія" поступилась "Вольфсбургу" в дебютному матчі Ліги Європи

Новини » Спорт    19.09.2019 - 23:53
"Олександрія" поступилась "Вольфсбургу" в дебютному матчі Ліги Європи
Фото: "Вольфсбург" - "Олександрія" (twitter.com/FCO1948)

Підопічні Шарана відіграли один гол з трьох

"Олександрію" поступилася "Вольфсбургу" у виїзному матчі першого туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч пройшла в Вольфсбурзі на стадіоні "Фольксваген-Арена" і завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

У складі німецького клубу відзначилися півзахисники Максиміліан Арнольд (20 хвилина), Адмір Мехмеді (24 хв) І Йосип Брекало (67 хв).

Автором єдиного гола української команди став Євген Банада на 66 хвилині гри. Хавбек замкнув дальню штангу після подачі Валерія Лучкевича.

В іншому матчі групи F бельгійський "Стандард" обіграв португальську "Віторію Гімарайнш" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, Союз європейський футбольних асоціацій (УЕФА) не дозволив "Олександрії" грати матчі Ліги Європи на домашньому стадіоні "Ніка". Бронзовий призер минулого сезону української Прем'єр-ліги вимушений буде грати у Львові.

"Динамо" з перемоги над "Мальме" стартувало у Лізі Європи "Шахтар" стартував у групі Ліги чемпіонів з поразки від "Ман Сіті"
Новини України Ліга ЄвропиАлександриягрупповой раунд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся