Главная » Новости » Происшествия

Мошенничество под прикрытием патриотизма: в Виннице "отбивали" мужчин от мобилизации

Винница, Пятница 23 января 2026 21:05
Мошенничество под прикрытием патриотизма: в Виннице "отбивали" мужчин от мобилизации Иллюстративное фото: задержание СБУ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Виннице правоохранители задержали пятерых участников группировки, которая за 2000 долларов "защищала" мужчин от мобилизации, угрожая и применяя насилие.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По материалам дела, подозреваемые действовали под видом общественной организации "Добровольческий батальон имени Ивана Богуна" и позиционировали себя как патриотов и волонтеров. Новым членам организации они обещали "защиту" от мобилизации за 2000 долларов.

Схему начали двое местных активистов, ранее связанных с ветеранскими организациями. Вместе с тремя сообщниками они быстро расширили ОО, привлекая сотни участников.

На практике "защита" заключалась во вмешательстве в мобилизационные мероприятия. Так, когда правоохранители или военкоматы проводили учет мобилизационных ресурсов, то на месте появлялись "активисты", блокировали действия чиновников, угрожали и иногда применяли силу, используя для прикрытия автомобиль "На щите" и даже карету скорой помощи.

Зафиксировано не менее шести таких случаев только за один месяц.

Со временем организация насчитывала около 300 участников и начала создавать ячейки в западных областях Украины.

Задержание злоумышленников

Схему прекратили Винницкая областная прокуратура и областное Управление СБУ.

23 января было проведено 40 обысков у активных участников группировки. Изъяты телефоны, электронные носители, документация, черновые записи, наличные и транспорт, который использовали для блокирования мобилизационных мероприятий.

Пять человек задержаны. Им сообщено о подозрении за угрозы и насилие в отношении работников правоохранительных органов и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 4 ст. 345, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Им грозит до 14 лет лишения свободы.

Оперативное сопровождение осуществляло Винницкое управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Напомним, СБУ задержала первого заместителя председателя одной из райгосадминистраций Киева за причастность к схеме для уклонения от мобилизации.

Ранее в ГБР сообщили о разоблачении исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.

