Мошенничество под прикрытием патриотизма: в Виннице "отбивали" мужчин от мобилизации

В Виннице правоохранители задержали пятерых участников группировки, которая за 2000 долларов "защищала" мужчин от мобилизации, угрожая и применяя насилие.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщает Офис генерального прокурора .

По материалам дела, подозреваемые действовали под видом общественной организации "Добровольческий батальон имени Ивана Богуна" и позиционировали себя как патриотов и волонтеров. Новым членам организации они обещали "защиту" от мобилизации за 2000 долларов.

Схему начали двое местных активистов, ранее связанных с ветеранскими организациями. Вместе с тремя сообщниками они быстро расширили ОО, привлекая сотни участников.

На практике "защита" заключалась во вмешательстве в мобилизационные мероприятия. Так, когда правоохранители или военкоматы проводили учет мобилизационных ресурсов, то на месте появлялись "активисты", блокировали действия чиновников, угрожали и иногда применяли силу, используя для прикрытия автомобиль "На щите" и даже карету скорой помощи.

Зафиксировано не менее шести таких случаев только за один месяц.

Со временем организация насчитывала около 300 участников и начала создавать ячейки в западных областях Украины.

Задержание злоумышленников

Схему прекратили Винницкая областная прокуратура и областное Управление СБУ.

23 января было проведено 40 обысков у активных участников группировки. Изъяты телефоны, электронные носители, документация, черновые записи, наличные и транспорт, который использовали для блокирования мобилизационных мероприятий.

Пять человек задержаны. Им сообщено о подозрении за угрозы и насилие в отношении работников правоохранительных органов и препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований (ч. 4 ст. 345, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Сейчас прокуроры готовят ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Им грозит до 14 лет лишения свободы.

Оперативное сопровождение осуществляло Винницкое управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции.