Головна » Новини » Надзвичайні події

Шахрайство під прикриттям патріотизму: у Вінниці "відбивали" чоловіків від мобілізації

Вінниця, П'ятниця 23 січня 2026 21:05
UA EN RU
Шахрайство під прикриттям патріотизму: у Вінниці "відбивали" чоловіків від мобілізації Ілюстративне фото: затримання СБУ (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У Вінниці правоохоронці затримали п’ятьох учасників угруповання, яке за 2000 доларів "захищало" чоловіків від мобілізації, погрожуючи та застосовуючи насильство.

Як пише РБК-Україна, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За матеріалами справи, підозрювані діяли під виглядом громадської організації "Добровольчий батальйон імені Івана Богуна" та позиціонували себе як патріотів і волонтерів. Новим членам організації вони обіцяли "захист" від мобілізації за 2000 доларів.

Схему започаткували двоє місцевих активістів, раніше пов’язаних із ветеранськими організаціями. Разом із трьома спільниками вони швидко розширили ГО, залучивши сотні учасників.

На практиці "захист" полягав у втручанні в мобілізаційні заходи. Так, коли правоохоронці або військкомати проводили облік мобілізаційних ресурсів, то на місці з’являлися "активісти", блокували дії посадовців, погрожували та іноді застосовували силу, використовуючи для прикриття автомобіль "На щиті" та навіть карету швидкої допомоги.

Зафіксовано щонайменше шість таких випадків лише за один місяць.

З часом організація налічувала близько 300 учасників і почала створювати осередки у західних областях України.

Затримання зловмисників

Схему припинили Вінницька обласна прокуратура та обласне Управління СБУ.

23 січня було проведено 40 обшуків у активних учасників угруповання. Вилучено телефони, електронні носії, документацію, чорнові записи, готівку та транспорт, який використовували для блокування мобілізаційних заходів.

Шахрайство під прикриттям патріотизму: у Вінниці &quot;відбивали&quot; чоловіків від мобілізації

Шахрайство під прикриттям патріотизму: у Вінниці &quot;відбивали&quot; чоловіків від мобілізації

П’ятьох осіб затримано. Їм повідомлено про підозру за погрози та насильство щодо працівників правоохоронних органів і перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 4 ст. 345, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Наразі прокурори готують клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави. Їм загрожує до 14 років позбавлення волі.

Оперативний супровід здійснювало Вінницьке управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Нагадаємо, СБУ затримала першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва за причетність до схеми для ухилення від мобілізації.

Раніше в ДБР повідомили про викриття виконувача обов’язків начальника одного з РТЦК Волинської області, який за хабарі знімав військовозобов’язаних з розшуку.

