Заместителя главы РГА в Киеве задержали за схему для "уклонистов"

Киев, Среда 21 января 2026 19:34
UA EN RU
Заместителя главы РГА в Киеве задержали за схему для "уклонистов" Фото: Александр Смык (solom.kyivcity.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Служба безопасности Украины задержала первого заместителя главы одной из райгосадминистраций Киева за причастность к схеме для уклонения от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ в Telegram и источники в правоохранительных органах.

Источники сообщили РБК-Украина, что речь идет о первом заместителе главы Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Александре Смыке.

Согласно данным расследования, чиновник подделывал документы для фиктивного зачисления "клиентов" в воинские части ВСУ. После этого происходило их снятие с воинского учета по фейковым медицинским диагнозам. С каждого человека злоумышленник получил от 15 до 20 тысяч долларов.

Задержанный использовал для организации схемы связи в районном ТЦК и сообщника, который готовил фальшивые документы. СБУ задокументировала противоправную деятельность и задержала чиновника вместе с соратником.

Фото: заместителя главы РГА в Киеве задержали на "уклонистской схеме" (t.me/SBUkr)

Во время проведения обысков у фигурантов нашли фальшивые медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны, на которых содержатся доказательства схемы.

Задержанным сообщили о подозрении по чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (организация и пособничество в уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Сейчас решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Что известно о Смыке

Александр Смык родился 7 июня 1984 года в городе Воркута, Россия. Имеет высшее образование, ранее занимал должность заведующего сектором контроля и мониторинга имущества управления по вопросам коммунальной собственности и жилищно-коммунального хозяйства в исполнительном аппарате Киевского областного совета.

Схемы для "уклонистов"

Напомним, ранее в ГБР сообщили о разоблачении исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.

Кроме того, в Ровно чиновник ТЦК требовал деньги у мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал создать искусственные препятствия при оформлении документов.

