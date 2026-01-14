ua en ru
Снимал с розыска за взятки: на Волыни разоблачили чиновника ТЦК

Волынская область, Среда 14 января 2026 14:35
UA EN RU
Снимал с розыска за взятки: на Волыни разоблачили чиновника ТЦК Фото: чиновник ТЦК обещал снятие с розыска за три тысячи долларов (zoda gov ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Работники Государственного бюро расследований совместно с полицейскими разоблачили исполняющего обязанности начальника одного из РТЦК Волынской области, который за взятки снимал военнообязанных с розыска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГБР.

Задержанный за взятки снимал мужчин с розыска в Едином электронном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Таким образом он давал им возможность оформить отсрочку и избежать мобилизации.

Злоумышленник пообещал одному из мужчин снятие с розыска за три тысячи долларов, которые должны были передать в два этапа. Во время первого чиновник получил 1,5 тысячи долларов, а на получении второй части денег его задержали "на горячем".

Фото: задержание чиновника ТЦК на получении взятки (dbr.gov.ua)

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, следователи ГБР подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от должности и избрании ему меры пресечения.

Другие разоблачения ГБР

Напомним, в Ровно чиновник ТЦК требовал деньги у мужчин, которые имели законные основания для отсрочки от мобилизации. В случае отказа он угрожал создать искусственные препятствия при оформлении документов.

Ранее ГБР разоблачило схему хищения почти 3 млрд гривен на закупке некачественных мин для ВСУ. Контракты Минобороны и многомиллиардные авансы получила фирма, которая никогда ранее не занималась производством боеприпасов.

Кроме того, ГБР разоблачило экс-чиновника Минобороны на растрате более 1 млрд гривен. Согласно материалам следствия, он закупал продукты для ВСУ по значительно завышенным ценам, подписывая заведомо убыточные для государства договоры.

