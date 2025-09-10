Мошенники собирают донаты? Как пожаловаться на подозрительную "Банку" и уберечь деньги

Украинский необанк monobank добавил возможность пожаловаться на тот или иной сбор в "Банку", чтобы сообщить о вероятном донат-мошенничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.

Как можно пожаловаться на "Банку": алгоритм действий

"Добавили возможность пожаловаться на "Банки", - поделился с подписчиками Гороховский.

Он признал, что "время от времени вылезают случаи донат-мошенничества".

"Теперь вы можете нам это подсветить", - добавил предприниматель.

Прежде всего он советует обновить мобильное приложение monobank до последней версии - чтобы нововведение "точно заработало".

Далее - после перехода по ссылке на подозрительную "Банку" - нужно обратить внимание на три точки в верхнем правом углу.

Нажав на них можно:

либо добавить сбор в избранное;

либо пожаловаться на него.

Первый шаг для того, чтобы пожаловаться на сбор (скриншот: t.me/OGoMono)

Если выбрать "Пожаловаться на этот сбор", появятся варианты ответа на вопрос "Что именно не так с этим сбором?".

"Ваша жалоба анонимна. Мы рассматриваем ее вручную", - отмечается в приложении.

Для того чтобы предотвратить донат-мошенничество, Гороховский советует выбрать "Подозрение мошенничества".

После этого нужно нажать "Отправить жалобу".

Чтобы отправить жалобу, нужно указать, что не так со сбором (скриншот: t.me/OGoMono)

"Если будет достаточно жалоб, будем внимательнее проверять такие сборы", - подчеркнул соучредитель monobank.

В завершение Гороховский отметил, что владелец сбора, который был использован в качестве примера, согласился на его использование в этой публикации.